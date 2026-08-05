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5 de agosto de 2026 - 17:22
Espectáculos

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: los detalles

En las últimas horas, Tuli Acosta desmintió los rumores de romance con Luck Ra y explicó por qué se instalaron. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra. 

En su paso por La Mañana de Moria, Tuli Acosta habló por primera vez sobre los rumores que la señalaron como la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui. La artista fue categórica al afirmar que con el cantante solo mantiene una amistad.

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Invitada a La Mañana de Moria, Tuli Acosta puso fin a las versiones que la vinculaban con Luck Ra. La influencer y cantante aclaró que nunca tuvo un romance con el cordobés, negó haber interferido en su relación con La Joaqui y contó por qué considera que los rumores cobraron fuerza.

A Facu lo siento como un hermano. Es uno de mis mejores amigos y lo considero parte de mi familia. Creo que él siente lo mismo. Uno se da cuenta cuando la otra persona tiene otro tipo de interés, y ese no es nuestro caso. Pongo las manos en el fuego por eso”, aseguró la artista.

Acosta también analizó por qué, a su entender, quedó en el centro de las especulaciones. “Creo que todo esto pasó porque a la gente le gusta el conflicto. Siempre terminan señalando a la mujer, exista o no algún indicio. Va más allá de este caso: es algo que pasa todo el tiempo. La gente termina inventando historias”, afirmó.

Tuli profundizó sobre el vínculo que mantiene con Luck Ra y explicó por qué suelen ser vistos juntos. “Es lógico que nos vean juntos porque hay mucha confianza y compartimos mucho tiempo, pero nunca hubo nada más que una amistad”, manifestó.

Puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras”, afirmó la bailarina, quien además sorprendió al revelar que mantiene diálogo con La Joaqui. “Estoy en contacto con ella y nunca tuve que aclararle nada, porque no era necesario. Para ella, ese pensamiento de que podía existir algo entre él y yo nunca estuvo”, explicó.

Consultada por Moria Casán sobre las versiones que indicaban que había dormido con Luck Ra, Tuli Acosta aclaró la situación y explicó que solo ocurrió en un contexto grupal. “La única vez que con Facu dormimos juntos no éramos solo nosotros dos, éramos como cinco. Dormimos con la pata del otro en la cara”, contó entre risas.

“Lo que pasa es que los que no estábamos en stream nos tirábamos a dormir, pero la cámara estaba siempre prendida. Era como un reality pero más casero, con una cámara. Cuando vinimos a Buenos Aires nunca más pasó eso”, cerró la influencer.

Qué había dicho La Joaqui sobre Tuli Acosta

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin después de poco más de un año de relación. La pareja se había conocido en 2024 durante un evento y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del ambiente musical.

Si bien durante un tiempo se mostraron felices y enamorados en redes sociales, en las últimas semanas comenzaron a circular indirectas que anticiparon la crisis y llevaron a la cantante a contar públicamente la situación.

El miércoles por la noche, La Joaqui estuvo en Luzu TV y habló sobre el momento personal que atraviesa. Al finalizar el programa, la cantante se detuvo ante los periodistas que aguardaban en la puerta del canal y respondió sobre las versiones de una presunta infidelidad de Luck Ra.

Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia”, afirmó. Además, se refirió a Tuli Acosta y aseguró: “Es la mejor amiga de mi ex, la aprecio mucho y la respeto mucho”.

“Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. Fue él quien tomó la decisión, es cuatro años más joven que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico: ser feliz", sostuvo la cantante.

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