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4 de agosto de 2026 - 16:30
Espectáculos.

Prime Video presentó el tráiler de Barreda, el film que revive un crimen histórico

La película de Daniela Goggi propone una nueva mirada sobre el cuádruple femicidio de La Plata con un enfoque dramático y psicológico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la nueva película original de Prime Video.

Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la nueva película original de Prime Video.

Prime Video presentó el primer avance oficial de Barreda, la producción original basada en el caso criminal que marcó a la sociedad argentina y que estará disponible en la plataforma desde el 28 de agosto. Las primeras imágenes anticipan una atmósfera cargada de tensión y muestran con claridad el enfoque que tendrá la película.

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En lugar de centrar la historia en el autor de los crímenes, la narración buscará recuperar las historias de las cuatro mujeres asesinadas durante el cuádruple femicidio perpetrado en La Plata en 1992.

Una nueva mirada sobre el caso que conmocionó a la Argentina

Con Daniela Goggi (El Rapto) al frente de la dirección, la película ofrece una nueva mirada sobre uno de los casos policiales que más impacto generó en la historia argentina.

Lejos de la perspectiva adoptada por gran parte de los documentales, especiales periodísticos y programas de televisión que durante años concentraron su atención en Ricardo Barreda, esta propuesta pone el foco en las historias de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres que fueron asesinadas por el odontólogo.

El adelanto exhibe una cuidada reconstrucción de época, una estética visual dominada por tonos sombríos y un clima de permanente inquietud que se mantiene de principio a fin. Lejos de presentar un relato policial convencional, las escenas anticipan un drama psicológico en el que la violencia intrafamiliar y el progresivo desgaste de las relaciones familiares ocupan un lugar central.

Un elenco destacado para reconstruir una historia que marcó al país

El reparto está encabezado por Luis Machín, quien asume el papel de Ricardo Barreda, y Carla Peterson, encargada de interpretar a Gladys McDonald, esposa del odontólogo. Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche, la madre de Gladys, mientras que Maite Lanata y Margarita Páez representan a Cecilia y Adriana, las hijas de la familia. El elenco también cuenta con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

El largometraje fue realizado de manera conjunta por About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios, y tendrá estreno en más de 240 países y territorios a través de la plataforma.

Desde Prime Video explicaron que la propuesta pretende devolver visibilidad a las mujeres asesinadas y ofrecer una nueva perspectiva sobre un caso que, durante años, fue contado por numerosos medios con el foco puesto principalmente en el victimario.

La película cuestiona el relato construido

Con el paso de los años, Ricardo Barreda terminó ocupando un lugar inesperado dentro de la cultura popular argentina. Durante el tiempo que permaneció en prisión recibió una gran cantidad de cartas enviadas por seguidores, su imagen fue utilizada para distintos productos comerciales e incluso apareció en numerosos programas de televisión bajo la imagen de un hombre que, según ese relato, había soportado reiterados maltratos dentro de su entorno familiar.

Esa mirada instalada durante décadas constituye, justamente, uno de los principales enfoques que el film pretende poner en discusión.

En lugar de detenerse en el perfil psicológico del autor de los crímenes, Barreda pone el foco en la vida cotidiana de las cuatro mujeres asesinadas, en las relaciones que mantenían dentro del ámbito familiar y en las situaciones de violencia que transcurrían lejos de la mirada pública.

La propuesta busca reinterpretar el caso a partir de una perspectiva influida por las transformaciones sociales y culturales que, en las últimas décadas, modificaron la manera de comprender la violencia de género.

El crimen que marcó un antes y un después

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda mató con una escopeta a su esposa, Gladys McDonald, a su suegra, Elena Arreche, y a sus hijas, Cecilia y Adriana, dentro de la casa familiar ubicada en La Plata. Tras perpetrar el cuádruple crimen, procuró mantener una aparente normalidad en su comportamiento hasta que finalmente fue arrestado.

Durante el proceso judicial sostuvo que era víctima de reiterados maltratos y humillaciones por parte de su entorno familiar. En ese contexto, hizo conocido el término “Conchita”, un apodo que, según su versión, las integrantes de su familia utilizaban para menospreciarlo.

En 1995, la Justicia lo sentenció a prisión perpetua por el asesinato de las cuatro mujeres. Con el paso de los años accedió al beneficio del arresto domiciliario, posteriormente obtuvo la libertad condicional y, tiempo después, la pena quedó legalmente extinguida. Falleció en mayo de 2020, cuando tenía 84 años.

Con la difusión de su primer avance oficial, Prime Video presentó una de las producciones argentinas que genera mayor expectativa para este año. En lugar de colocar al victimario en el centro de la historia, Barreda busca replantear la manera en que durante décadas se construyó el relato público sobre el femicida, mientras las vidas de las víctimas permanecían en un segundo plano.

Ese enfoque renovado se presenta como el principal rasgo distintivo de una película que aspira a volver a poner en discusión uno de los episodios criminales más impactantes y recordados de la historia argentina.

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