La tensión entre Wanda Nara e Icardi continúa: mensajes y respuestas en redes. 

Antes de que Wanda Nara saliera a responder por las fotos en bikini que se viralizaron en redes sociales, Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo a la disputa mediática con una publicación que muchos interpretaron como una provocación hacia su expareja.

Semanas atrás, Wanda Nara viajó a Europa junto a sus hijos para descansar antes del comienzo de un nuevo ciclo escolar. Pero lo que debía ser un momento familiar terminó marcado por un hecho inesperado: el robo en la casa de campo que la empresaria posee en las afueras de Milán. En ese contexto, una nueva controversia volvió a poner a Mauro Icardi en escena .

La polémica sumó un nuevo episodio cuando un portal turco difundió imágenes de Wanda en Portofino que, según denunció la empresaria, habían sido editadas digitalmente para modificar su cuerpo. A través de sus redes sociales, aseguró que se trataba de versiones manipuladas .

Mauro Icardi no quedó al margen de la polémica . Horas después de que Wanda denunciara la edición de las fotos que circularon, el delantero realizó una publicación en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.

Allí compartió una imagen de sí mismo alterada digitalmente para simular un aumento de peso y escribió: “Como quieren verte los que te critican”. Luego subió la foto original y agregó: “Al que critican. Qué tupé”.

Nara eligió responder este martes por la mañana desde su casa en Milán, pero de una manera distinta a la de Mauro Icardi. La conductora de MasterChef Celebrity compartió una imagen sin retoques, posando frente a un espejo con un bikini negro con detalles amarillos y una imponente vista de la ciudad detrás.

La empresaria compartió la secuencia en sus historias de Instagram bajo la cuenta @wanda_nara, con la leyenda “Milán 38°C”. Fueron tres fotografías tomadas en el mismo lugar y con diferentes poses: primero de frente, luego de costado y finalmente en una toma de tres cuartos, mientras el skyline milanés se observa detrás en todas las imágenes.

La situación se inició tras el robo de los pasaportes de las hijas de Wanda e Icardi en la propiedad que la empresaria tiene a las afueras de Milán. La renovación de los documentos requería la firma del futbolista, lo que abrió un período de incertidumbre sobre el regreso de las niñas y sumó un nuevo punto de tensión entre ambos.

Wanda trató de gordo a Icardi

Wanda Nara lanzó fuertes críticas sobre el presente de Mauro Icardi. La empresaria hizo referencia a su estado físico, a la falta de club y a su exposición mediática junto a la China Suárez, al considerar que ciertas apariciones públicas podrían afectar su carrera. Las declaraciones llegaron rápidamente a oídos del futbolista.

Icardi volvió a recurrir a las redes sociales para responder, sin hacerlo de manera explícita. El futbolista publicó un video desde el gimnasio mientras entrenaba pecho, pero el detalle que generó repercusión fue la particular forma en la que realizó el ejercicio: en lugar de una barra, sostuvo a la China Suárez. “Entrenar así da gusto”, escribió junto a las imágenes, un mensaje que muchos tomaron como una nueva indirecta para su ex pareja.

La exposición no terminó allí: el delantero sumó nuevas postales de su intimidad y volvió a mostrar su cercanía con la China. Primero publicó una foto abrazado a su pareja y más tarde compartió imágenes de la actriz haciendo pilates. Sus seguidores interpretaron estos gestos como una manera de reafirmar su relación y mostrar que continúa enfocado en su presente, pese a los cuestionamientos de Wanda.