La resolución judicial a favor de Wanda Nara: qué decidió la Justicia. 

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras una resolución de la Justicia italiana. La empresaria anunció en sus redes sociales que el fallo favoreció a sus hijas y que podrá regresar a la Argentina con ellas sin requerir la autorización del futbolista.

El conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un giro clave. La Justicia italiana le dio la razón a la empresaria en el reclamo por los pasaportes de sus hijas Francesca e Isabella y habilitó el trámite sin la autorización del delantero , lo que abre la posibilidad de que regresen al país.

El Tribunal de Milán tomó una decisión clave tras el pedido realizado por la defensa de Wanda Nara. La Justicia italiana intervino luego de que Mauro Icardi no autorizara la firma de los documentos necesarios para que sus hijas pudieran contar con nuevos pasaportes.

Nara llegó a Italia con el objetivo de avanzar en los trámites vinculados a su divorcio y definir cuestiones relacionadas con sus hijas. En medio del conflicto, aseguró que Icardi bloqueaba su vuelta al país al no firmar los documentos requeridos para la emisión de los pasaportes.

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi también giró en torno al futuro inmediato de sus hijas. Mientras la empresaria reclamaba el regreso de las niñas a la Argentina para volver al colegio y estar con sus hermanos, el futbolista pedía que continuaran en Italia hasta que se definiera la situación judicial.

A través de sus redes sociales, Wanda comunicó el resultado de la audiencia y celebró la resolución de la Justicia italiana. “La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”, escribió la empresaria en una historia de Instagram.

Icardi, en desacuerdo con la justicia italiana

Tras conocerse el fallo, Mauro Icardi recurrió a sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con la resolución judicial y reafirmó su postura en defensa de su rol como padre.

En una extensa publicación en redes sociales, Icardi afirmó que “los padres también tenemos derecho” y remarcó que el bienestar de sus hijas debe ser la prioridad. Además, cuestionó la exposición mediática del conflicto familiar y aseguró que continuará defendiendo su postura por las vías judiciales correspondientes.

La resolución favorable para Wanda Nara significó un nuevo capítulo en la pelea legal con Mauro Icardi, pero no puso fin al conflicto. Todavía quedan por definirse cuestiones relacionadas con el divorcio, los bienes y la situación de sus hijas, tanto en los tribunales italianos como en los argentinos.