'La Momia 4' suma un nuevo nombre: el actor Michael Johnston negocia su incorporación

El actor Michael Johnston estaría avanzando en las primeras charlas para sumarse al reparto de la cuarta película de La Momia , según informó Variety . El actor cuenta con experiencia en producciones televisivas , entre ellas su participación en la serie Teen Wolf . Más recientemente, en 2026 , encabezó la película de terror Obsession , dirigida por Curry Barker .

La película, desarrollada con una inversión moderada , logró superar las expectativas comerciales y consiguió una importante repercusión en las salas de cine , lo que ayudó a fortalecer la popularidad del actor dentro del ámbito cinematográfico .

Según los registros de Box Office Mojo , el filme alcanzó una recaudación global de 426,7 millones de dólares , un resultado que la posiciona como la producción de terror original más exitosa estrenada desde el año 2000 .

Gracias a esta recaudación, la producción consiguió ubicarse entre las películas de terror más taquilleras de la historia, alcanzando el décimo puesto del ranking mundial . En ese listado histórico, quedó apenas por debajo de The Exorcist , que logró reunir 430,8 millones de dólares en ingresos durante su paso por las salas de cine.

La próxima película de La Momia significará el retorno de Brendan Fraser y Rachel Weisz al universo de la saga. Los intérpretes volverán a ponerse en la piel de Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, luego de cerrar sus respectivos acuerdos para formar parte de la nueva producción.

La posibilidad de su regreso había trascendido durante el año anterior, aunque ahora quedó confirmada de manera oficial dentro del elenco que integrará el proyecto.

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a la saga

Además, el proyecto contará con la presencia confirmada de John Hannah, quien retomará el papel de Jonathan Carnahan, el personaje que formó parte de las primeras películas de la franquicia y que con el tiempo se consolidó como una figura habitual dentro de la historia.

Por el momento, los aspectos relacionados con la trama continúan siendo un misterio. El estudio mantiene bajo confidencialidad los detalles del argumento y no reveló qué nuevos personajes podrían sumarse al largometraje, entre ellos la eventual incorporación de Johnston al reparto.

La saga de La Momia tuvo su inicio en 1999 con el estreno de la película encabezada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. La trama presenta a un explorador que, mientras participa de una misión arqueológica, provoca sin intención el regreso de un antiguo sacerdote egipcio condenado por una maldición y con habilidades sobrenaturales.

El filme se convirtió en el punto de partida de una de las franquicias de aventuras más importantes de Universal Pictures y posteriormente tuvo continuidad con La Momia Regresa, estrenada en 2001.

Rachel Weisz estuvo presente en las dos primeras entregas de la franquicia, aunque decidió no participar en La Momia: La tumba del Emperador Dragón, estrenada en 2008, película en la que el papel de Evelyn O’Connell quedó en manos de otra intérprete.

Con esta nueva producción, la actriz volverá a formar parte del universo de La Momia tras un extenso período alejada de la saga, luego de más de 20 años desde su última participación.

Universal prepara una nueva entrega con cambios detrás de cámaras

La realización de la película estará en manos de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, miembros del grupo creativo Radio Silence, reconocido por llevar adelante producciones como Ready or Not y su continuación Ready or Not 2: Here I Come.

El libreto fue desarrollado por David Coggeshall, guionista con experiencia en trabajos como The Family Plan y Orphan: First Kill. La nueva apuesta cinematográfica de Universal Pictures ya cuenta con una fecha de llegada a las salas: se estrenará el 15 de octubre de 2027.

El proyecto contará una vez más con la participación de Sean Daniel, productor que mantiene una relación histórica con la saga de La Momia, ya que estuvo involucrado en cada una de sus películas desde el lanzamiento de la primera entrega en 1999.

A lo largo de su trayectoria dentro de la franquicia, también formó parte de producciones vinculadas a ese universo, entre ellas El Rey Escorpión, La Momia Regresa, La Momia: La tumba del Emperador Dragón y la nueva versión de La Momia estrenada en 2017, desarrollada como parte del fallido proyecto cinematográfico denominado Dark Universe.