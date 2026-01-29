De actor en una serie española a trabajar en la costa: así es la vida de Julen Katzy

El protagonista de la serie histórica Valle Salvaje dejó los sets para trabajar como carpero y mozo en Argentina.

Julen Katzy, actor español de 21 años famoso por su rol principal en la serie Valle Salvaje , sorprendió al tomarse un receso de la actuación para desempeñarse como carpero en un balneario y mozo en una pizzería de San Clemente del Tuyú , en la costa argentina .

El joven, reconocido internacionalmente por interpretar a Leonardo de Guzmán , contó que eligió esta experiencia para experimentar algo nuevo y alejarse por un tiempo del mundo mediático .

“ Quería vivir algo diferente , tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”, declaró Katzy a América TV Noticias , que lo encontró en el balneario. El actor afirmó que su objetivo es vivir de manera más simple y genuina , alejado del entorno típico de las series televisivas .

Su cambio de vida comenzó con su llegada a San Clemente del Tuyú tras finalizar la filmación de la última temporada de Valle Salvaje , la serie española que se estrenó el 27 de agosto de 2025 . “¿Cómo llegué acá? No lo sé ni yo realmente. No me dio el tiempo ni a darme cuenta. De un día para el otro dije ‘me voy para Argentina ’”, relató sonriendo.

La oportunidad de trabajo llegó gracias a su vínculo con el sobrino de Lucas, dueño del balneario donde ahora se desempeña, quien le ofreció el empleo a cambio de hospedaje y alimentación. “Lucas, que es el dueño y a quien le quiero agradecer mucho por todo lo que me está dando, me dejó un cuarto, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan de cenar y a cambio, pues yo le ayudo acá con lo que necesita”, explicó Katzy a América TV.

Durante las mañanas, el joven actor se encarga de montar y desmontar carpas en el balneario. Por las noches, trabaja como mozo en una pizzería de la zona, alternando tareas entre ambos oficios para sumergirse por completo en la rutina típica de la temporada turística.

De los sets a San Clemente del Tuyu: la experiencia por encima del dinero

Katzy explicó que su permanencia en San Clemente del Tuyú no tiene motivación económica, sino que es fruto de una elección deliberada sobre el estilo de vida que quiere vivir en esta etapa. “Para mí la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente como yo, normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero”, expresó, subrayando la importancia de la interacción diaria y del trabajo constante.

Katzy resaltó la cálida bienvenida que recibió tanto de los residentes como de los visitantes, y comentó que muchas personas logran identificarlo de inmediato. “Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen: ‘Te pareces muchísimo al actor de la novela’. Y digo: ‘Sí, claro, claro’. Y nada, me lo paso bien, y luego hacemos fotitos, mandamos saludos”, relató a América TV. La cordialidad y la naturalidad de quienes lo rodean se transformaron en un componente central de su experiencia en el lugar.

La distancia entre la notoriedad alcanzada en los estudios de televisión y su actual cotidianeidad le permitió replantearse sus prioridades. Alejado del afán por el reconocimiento ligado a su trayectoria en series, Katzy opta por apreciar la simplicidad y el aprendizaje diario.

Impacto y repercusión en redes sociales

El actor adelantó que permanecerá en Argentina hasta marzo, completando la temporada de verano antes de volver a España. Destacó que la hospitalidad y el acompañamiento de la gente local modificaron su forma de ver la vida; la apertura y la disposición de quienes lo rodean se convirtieron en una experiencia que espera llevar consigo al regresar.

Según sus palabras, le impactó profundamente “la vida que tienen, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho”.

La vivencia de Katzy causó repercusión en las redes sociales argentinas, donde los internautas destacaron la humildad y naturalidad del joven intérprete. La difusión masiva de su historia evidencia una admiración generalizada por quienes se atreven a romper con lo habitual, eligiendo experiencias personales por encima de la búsqueda de reconocimiento laboral.