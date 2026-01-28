Robert De Niro y las películas que dejó a mitad de camino: "diferencias creativas"

A lo largo de su trayectoria , Robert De Niro , uno de los nombres más influyentes de la industria cinematográfica estadounidense , protagonizó dos salidas inesperadas de producciones en pleno rodaje , situaciones que tuvieron consecuencias relevantes para ambos filmes.

Aunque las razones variaron —desde desacuerdos con el enfoque humorístico de un proyecto hasta las clásicas “ diferencias creativas ”—, en ambos episodios quedó expuesta su exigencia profesional y su decisión de apartarse cuando entiende que no puede contribuir de forma adecuada. Estos antecedentes, recopilados por el medio Far Out , continúan siendo recordados dentro del ambiente del cine .

Hacia la mitad de la década del 70, Robert De Niro ya se había consolidado como un intérprete de enorme reconocimiento gracias a su participación en películas como Mean Streets , Taxi Driver y, de manera destacada, El Padrino II , dirigida por Francis Ford Coppola . Ese recorrido lo había convertido en uno de los nombres más codiciados del cine de la época.

En ese contexto fue convocado para encabezar el elenco de Bogart Slept Here , una comedia dirigida por Mike Nichols y escrita por Neil Simon . La propuesta reunía figuras de peso , pero, de acuerdo con el medio Far Out , desde las primeras jornadas de filmación comenzaron a surgir fricciones : el actor no logró adaptarse al registro humorístico del proyecto ni a la mirada que el director pretendía imprimirle a la película.

El actor recordó aquel episodio durante el Festival de Cine de Tribeca y asumió su responsabilidad: “La culpa fue mía. Yo no sabía ciertas cosas. Era un tipo particular de comedia —Neil Simon— que tenía un ritmo particular… Simplemente no funcionaba. Estuve grabando unas dos semanas. Fue lo peor. Me ha pasado quizá tres veces en mi vida experimentar algo así con un director”, explicó.

Frente a la falta de afinidad creativa, De Niro optó por dar un paso al costado al comprender que no conseguiría adaptarse al personaje. Su alejamiento provocó el cierre de la filmación tal como estaba planteada y obligó a replantear el proyecto desde cero.

El proyecto volvió a tomar forma bajo el título The Goodbye Girl, esta vez con Richard Dreyfuss al frente del elenco, actuación que más tarde sería reconocida con importantes galardones.

Desde la mirada de Far Out, aquella decisión reflejó que, aun con experiencia en comedias controvertidas, De Niro opta por dar un paso al costado antes que forzar su participación cuando percibe que la propuesta creativa no tiene solución.

El conflicto de Robert De Niro en “Edge of Darkness”

Muchos años más tarde, ya en 2010, se produjo un episodio comparable, aunque en un contexto muy diferente. De Niro había sido convocado para integrar el elenco de Edge of Darkness, versión cinematográfica de una célebre serie británica. Uno de los grandes atractivos del proyecto era el regreso de Mel Gibson a un papel central, luego de un prolongado alejamiento del primer plano.

La presencia de Gibson, atravesada entonces por diversas polémicas, generó un clima incómodo durante el rodaje. De acuerdo con lo consignado por Far Out, De Niro decidió retirarse del film tras apenas una semana de grabaciones, situación que llevó a la producción a sustituirlo de inmediato por Ray Winstone.

El anuncio difundido por la producción atribuyó la salida a “desacuerdos artísticos”, aunque en el entorno circularon versiones que apuntaban a tensiones de índole personal. Más allá de esas especulaciones, no se conocieron precisiones y el largometraje terminado, a diferencia del material televisivo en el que se basaba, tuvo un desempeño directo en taquilla.

Desde el entorno del actor, un portavoz fue categórico al explicar la situación, tal como consignó Far Out: “A veces las cosas no funcionan. Se trata de diferencias creativas”.

Decisiones que redefinen proyectos

Estos episodios reflejan la manera en que De Niro aplica su criterio personal y artístico según las circunstancias, mostrando que retirarse de un rodaje puede ser una estrategia para proteger la integridad de un proyecto. Far Out señala que, aun con un historial de interpretaciones complejas, el actor prioriza la coherencia con sus valores y con el equipo de trabajo.

Este tipo de decisiones no solo repercute en la trayectoria de De Niro, sino que también obliga a las productoras a modificar guiones, reestructurar la producción y buscar nuevos protagonistas, tal como sucedió con Richard Dreyfuss en The Goodbye Girl, quien terminó dejando una huella indeleble en la película.

Dentro del ámbito cinematográfico, retirarse de un proyecto mientras se desarrolla el rodaje conlleva múltiples riesgos; sin embargo, en los ejemplos citados, De Niro ha dejado patente su inclinación por mantener la integridad artística por encima de seguir en una producción de manera meramente formal. Esta postura lo diferencia de otros actores y refuerza su carácter único dentro de Hollywood.

Incluso para profesionales con una extensa trayectoria, surgen situaciones que pueden volver imposible la continuidad en un filme. En el caso de intérpretes como De Niro, reconocer el momento adecuado para apartarse constituye un componente esencial de la coherencia profesional que define su carrera.