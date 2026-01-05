Murió Bret Hanna-Shuford, reconocido actor de Broadway y el cine

Bret Hanna-Shuford , reconocido actor por su trabajo tanto en Broadway como en cine y televisión , falleció ayer a los 46 años tras enfrentar durante meses un cáncer poco frecuente que le habían detectado el año pasado. La información fue confirmada por su esposo , Stephen Hanna-Shuford , a través de un comunicado publicado en sus redes sociales .

“Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo . Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz , con amor y rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos , pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros”, indicó.

A lo largo de su carrera , ocupó roles secundarios en series como La ley y el orden , Only Murders in the Building y Una batalla ejemplar . En el cine, formó parte del reparto de El lobo de Wall Street , película dirigida por Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio como protagonista. Junto a su esposo, son padres de un niño que actualmente tiene tres años .

Originario de Beaumont, Texas , se graduó en teatro en Wagner College en 2001 . Desde entonces, construyó una amplia trayectoria sobre los escenarios de Broadway , participando en producciones como La Bella y la Bestia y Wicked , y formando parte de los elencos originales de Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La sirenita . Simultáneamente, llevó su arte a distintos teatros de Estados Unidos a través de Disney Cruise Line .

Con este posteo lo despidió su esposo Stephen Hanna-Shuford.

Bret Hanna-Shuford conoció a Stephen Hanna-Shuford en 2007 y, cuatro años más tarde, contrajeron matrimonio en el Greenwich Town Hall, ubicado en Greenwich, Connecticut. En 2022, celebraron la llegada de su hijo, Maverick.

Juntos fundaron la página Broadway Husbands, un espacio donde comparten su experiencia como padres homosexuales. La autenticidad y el humor que transmiten en sus publicaciones familiares les han permitido generar una comunidad global de cerca de 260.000 seguidores en Instagram.

La lucha contra el cáncer y el apoyo de la comunidad para el actor

Al momento de su fallecimiento, Hanna-Shuford estaba en Orlando recibiendo atención médica. El año anterior le habían detectado linfoma de células T.

Bret Hanna-Shuford.

En septiembre, escribió en su cuenta: “Oficialmente ha pasado un mes desde que fui al hospital y recibí una serie de [diagnósticos erróneos] hasta descubrir que tengo linfoma de células T -escribió en su cuenta en septiembre-. Ha sido un proceso frustrante que finalmente parece tener solución. Va a ser una recuperación larga, más larga de lo que pensé”.

En agosto se puso en marcha una iniciativa para brindar apoyo a Bret y su familia, frente a los crecientes costos médicos y la imposibilidad de continuar trabajando durante su tratamiento. Diversas personalidades reconocidas de Broadway, entre ellas John Tartaglia, Douglas Sills y Thomas Schumacher, expresidente y productor de Disney Theatrical Group, contribuyeron con donaciones.

A mediados del mes pasado, el actor compartió un video de agradecimiento dedicado a su esposo. Ya cerca de las fiestas, publicaron un nuevo mensaje para mostrar su gratitud por el afecto recibido: “Esperamos con ilusión el nuevo año y esperamos verlos a todos pronto”, escribieron.

Bret Hanna-Shuford junto a su hijo de 3 años.

Homenajes y mensajes de colegas y amigos

Al conocerse la noticia, las muestras de apoyo de sus compañeros no tardaron en llegar. La actriz Busy Philipps expresó: “Esta noticia es absolutamente desgarradora y lamento muchísimo su pérdida. Ambos han traído tanta luz, belleza y alegría al mundo, y les envío a ustedes y a su familia mucho amor y mi más sentido pésame”.

Por su parte, la bailarina Sharna Burgess escribió: “Estoy devastada al escuchar esto. Lo siento muchísimo. Les envío a vos y a Maverick mucho amor, valor y fuerza”. Refiriéndose a su esposo, también actor y bailarín de musicales, agregó: “Sos un ser humano extraordinario, padre y esposo, y Maverick tiene mucha suerte de tenerte con él. Bret siempre estará contigo”.

Murió a los 46 años Bret Hanna-Shuford.

En otra publicación en sus redes sociales, el dramaturgo, actor y director Tim Federle compartió un recuerdo de los primeros años junto al actor e influencer que luego se convirtió en un destacado activista LGBTQ+.

“Fuimos peces bailarines juntos, suplentes, compañeros de vestuario. Bret dejó su huella en muchos corazones”, señaló, sumándose a las numerosas expresiones de cariño y reconocimiento hacia su trayectoria, tanto artística como en el activismo.