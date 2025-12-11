A 20 años del estreno de la película "Las crónicas de Narnia": el reencuentro de los actores

Los actores de Las Crónicas de Narnia se reencontraron a 20 años del estreno de la película.

Hace 20 años, Disney estrenó Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero , adaptación del libro de C. S. Lewis , que fue un éxito mundial y dejó una marca duradera en los fans. Aunque la película luego perdió fuerza, el impacto de la primera película sigue intacto.

Dos décadas después, el elenco original y el director se reunieron y recrearon una foto icónica , generando un fuerte efecto nostálgico. Sus protagonistas — William Moseley , Anna Popplewell , Skandar Keynes y Georgie Henley — pasaron de ser chicos desconocidos a estrellas internacionales tras el estreno. Vivieron el salto repentino a la fama , uno de los mayores desafíos en la carrera de cualquier joven actor.

La cinta realizada por Andrew Adamson —conocido por Shrek — logró conquistar por igual a espectadores adultos y adolescentes. Tres años más tarde apareció la continuación, El príncipe Caspian , aunque su desempeño estuvo muy por debajo del éxito alcanzado por la primera entrega.

En 2010 se sumó La travesía del viajero del alba , dirigida por Michael Apted y encabezada por Skandar Keynes y Georgie Henley. Esta tercera película tampoco alcanzó las metas previstas y dejó la franquicia en suspenso . La historia retoma su camino recién en 2026 , cuando Netflix lanzará una nueva versión del universo de Narnia bajo la conducción de Greta Gerwig .

William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes y Georgie Henley, quienes interpretaron a los hermanos Pevensie, revolucionaron las redes con su inesperado y emotivo encuentro.

Pese al mal desempeño de las últimas dos entregas, el encanto de la película inicial sigue completamente vigente, incluso con más fuerza. ¿La razón? El cuarteto protagónico y el cineasta a cargo contaron que, en agosto de 2025, lograron reunirse nuevamente tras un largo período sin verse.

El martes 9 de diciembre, Georgie Henley publicó en Instagram varias fotos de aquellos días compartidos en Londres, y las sonrisas del grupo hablaron por sí solas. Pasaron un rato juntos en un restaurante y, además, repitieron una imagen que los cinco habían capturado durante el rodaje de la primera película.

El reencuentro del elenco de Las Crónicas de Narnia

Los actores y el director se reunieron a 20 años del estreno de la película. “¡20 años! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres”, contó Henley.

“Realmente no tengo palabras, excepto decirle gracias Andrew por crear magia en la vida real y dejarnos ser parte de ella. Y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros. Nos encantó hacerla. ¡Qué afortunados somos!”, concluyó, subrayando el lugar que la saga conserva en la memoria y el afecto del grupo.

La publicación se propagó rápidamente y generó una oleada de entusiasmo entre los seguidores. “¿Qué? Mi infancia en una foto”; “Imaginá que vas a cenar y ves a todo el elenco de Narnia”; “La película de mi vida sin ninguna duda. Verla en el cine con cinco años, jugar a ser Lucy en mi infancia y creer completamente en la magia es algo que llevaré siempre en el corazón”; y “¡Ustedes fueron toda mi infancia! ¡Planeo que mis hijos vean las películas también!”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios en Instagram.

No solo llamó la atención que se juntaran de nuevo, sino también el hecho de volver a ver fotos actuales de ellos después de tanto tiempo. Lo cierto es que hoy ninguno mantiene la fama que tenía dos décadas atrás. Tres continuaron trabajando en la industria cinematográfica, mientras que el restante se apartó del mundo del espectáculo y optó por dedicarse a la política.

Qué fue de la vida de los actores de Las Crónicas de Narnia

William Moseley tenía 18 años cuando le tocó dar vida al hermano mayor de los Pevensie. Una vez concluida la franquicia, pasó a interpretar al príncipe Liam Henstridge en la serie The Royals y consolidó un recorrido estable en la pantalla grande con títulos como In Like Flynn, The Ballad of Davy Crockett, Murder Company y, más recientemente, Home Sweet Home: Rebirth. Hoy, con 38 años, mantiene una agenda cargada y varios filmes en marcha.

En lo que respecta a Anna Popplewell, luego de encarnar a Susan Pevensie, sus participaciones más destacadas se dieron en la serie El reino (Reign) —entre 2013 y 2016— y en The Nun II (La monja 2), estrenada en 2023. Aunque continuó vinculada a la actuación, decidió llevar una vida discreta, lejos de la exposición y sin presencia en plataformas digitales. Hoy, con 36 años, está casada desde hace nueve con el actor Sam Caird, y juntos son padres de un hijo.

A diferencia de quienes interpretaron a sus hermanos en la pantalla, Skandar Keynes (34) decidió alejarse por completo del mundo del entretenimiento y orientar su vida hacia la esfera pública. En 2014 finalizó la carrera de Estudios Árabes e Historia del Medio Oriente en Pembroke College, una de las instituciones que integran la Universidad de Cambridge.

Más tarde se desempeñó como asistente legislativo en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, rol que lo llevó a participar en tareas diplomáticas en países de Medio Oriente y el norte africano. Desde 2017 cumple funciones como consultor político dentro del gobierno británico. Al igual que Popplewell, elige mantenerse fuera de las redes sociales.

Georgie Henley, recordada por darle vida de manera dulce y emotiva a Lucy Pevensie, tiene actualmente 30 años y acaba de participar en la tercera temporada de La diplomática (The Diplomat), disponible en Netflix. Antes de eso, formó parte del elenco del film The Sisterhood of Night y de la producción televisiva La princesa de España (The Spanish Princess).

Más allá de su trabajo frente a cámara, a finales de 2023 presentó Amphibian, un poemario de su autoría. Ese mismo año contó públicamente que, a los 18, atravesó un cuadro de fascitis necrosante, una enfermedad poco frecuente que estuvo a punto de costarle un brazo.

Y para quienes quieran revisitar la historia completa, las tres películas de Las Crónicas de Narnia se encuentran disponibles para ver en Disney+.