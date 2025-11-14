La película argentina nominada al Oscar llega al streaming: ¿Cuál es y qué fecha se lanzará?

Belén es la segunda incursión de Dolores Fonzi como realizadora y también como figura central en pantalla . La reconocida intérprete, que decidió expandir su trabajo hacia la dirección audiovisual , llegó a participar en el Festival de San Sebastián con este película , y logra representar a la Argentina en las candidaturas a los Premios Oscar 2026.

Después de su recorrido por los cines argentinos, la obra llega ahora a una destacada plataforma de streaming con la intención de afianzarse entre las producciones más relevantes de los últimos tiempos. Su potencia narrativa se apoya en un tema particularmente delicado: la persecución penal vinculada a la interrupción del embarazo .

Tras haber debutado en la dirección con Blondi , su primer largometraje, Dolores Fonzi vuelve a poner el foco en las experiencias de las mujeres en el presente. Esta vez, lo hace recuperando y proyectando uno de los expedientes judiciales más resonantes del país a través de su película Belén .

El film toma como punto de partida el libro Somos Belén , escrito por Ana Correa , que reconstruye el caso real de una joven tucumana que terminó enfrentando cargos penales luego de atravesar un aborto espontáneo .

El largometraje desembarca en una reconocida plataforma digital.

A lo largo del proceso judicial, las fallas del expediente y la persistencia de la letrada que lleva la defensa terminan impulsando la causa más allá del país, hasta captar la atención de organismos centrales en materia de Derechos Humanos.

El expediente se convirtió en un hito dentro de la justicia argentina y de los reclamos vinculados a la autonomía reproductiva en la región. Esto ocurrió porque Julieta pasó dos años privada de su libertad, hecho que expuso la gravedad del caso y amplificó su impacto en toda Latinoamérica.

El libreto fue concebido por Dolores Fonzi en coautoría con Laura Paredes, mientras que la realización quedó en manos de Leticia Cristi, Matías Mosteirin y, en la producción ejecutiva, Diego Copello. A esto se suma un reparto de figuras destacadas, encabezado por Camila Plaate, la propia Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso, quienes aportan interpretaciones de gran nivel.

Belén es la segunda película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.

Dolores Fonzi desembarca con Belén en el streaming

Después de su recorrido por las salas más importantes del país, Belén desembarca el 14 de noviembre en Prime Video, donde podrá verse en 240 territorios alrededor del mundo. Con este estreno global, la obra dirigida por Dolores Fonzi busca expandirse internacionalmente con un relato que conmueve y provoca reflexión, no solo por el enfrentamiento a un aparato judicial tradicionalista, sino también por la solidaridad entre mujeres, la persistencia colectiva y la defensa de la libertad sobre el propio cuerpo y las decisiones personales.

Según expresaron quienes dieron vida al proyecto, la propuesta “invita a enfrentar el sufrimiento sin evasiones, pero también a reconocer la valentía de quienes se mantienen firmes”. En su cuenta de Instagram, Dolores Fonzi difundió la llegada del film con entusiasmo: “Cuando una no está, es como si no estuviéramos ninguna. Belén aterriza en Prime Video este 14 de noviembre”.

Dolores Fonzi le da luz a un caso que estremeció al país.

Además, Belén inicia su camino rumbo al premio más codiciado de la industria. El primer desafío será descubrir si consigue incorporarse al listado de 15 películas extranjeras que avanzarán a la siguiente instancia, selección que se hará pública el 16 de diciembre de este año.

Cuándo se dará el listado definitivo de los Premios Oscar

Si logra superar esta instancia, el recorrido continuará hasta el 22 de enero de 2026, día en que la Academia de Hollywood difundirá el listado definitivo de producciones nominadas. La ceremonia central tendrá lugar el 15 de marzo de 2026, en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Con su desembarco en Prime Video, Belén —bajo la dirección de Dolores Fonzi— busca posicionarse como una obra de ficción sustentada en hechos verídicos, con un enfoque claro en visibilizar y reinstalar en la agenda social las reivincidaciones históricas del movimiento de mujeres.

Al mismo tiempo, apunta a exponer las fallas de un aparato judicial marcado por estructuras patriarcales y estigmas persistentes hacia el aborto y la autonomía reproductiva. Se trata de un relato que pretende conmover, generar sensibilidad y, sobre todo, impulsar una reflexión colectiva.