El director de la serie sobre Yiya Murano se refirió al proceso creativo de la historia

La justicia la condenó por el asesinato con cianuro de tres de sus amigas.

El caso de Yiya Murano , conocida como la envenenadora de Buenos Aires en 1979 , revela un profundo contraste entre la mujer real y su retrato en la ficción. En la realidad, María Bernardina Bolla Aponte de Murano era una estafadora de clase media que usaba la confianza de sus amistades y las reuniones de té como fachada para cometer sus crímenes.

Se trataba de un modus operandi tan cotidiano como perturbador. Fue condenada por asesinar con cianuro a tres amigas , en un proceso judicial que expuso su manipulación y su férrea negativa a admitir los hechos . El impacto del caso sacudió a la sociedad argentina, incapaz de aceptar que una figura aparentemente inofensiva pudiera encarnar una maldad tan calculada.

La serie Yiya , que llegará a Flow el 13 de noviembre , enfrenta el reto de llevar una historia real estremecedora al terreno del true crime ficcional , un género que exige equilibrio entre el rigor y la interpretación creativa.

El caso de Yiya Murano, la envenenadora que operó en Buenos Aires en 1979, presenta un fascinante abismo entre la figura de la asesina real y su representación en la ficción.

A diferencia del caso original, centrado en las pruebas forenses y el proceso judicial , la producción pone el foco en la mente del personaje y en el ambiente social de la época . Con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas en los papeles principales, la ficción se permite indagar en las motivaciones ocultas y en los matices humanos que la investigación legal dejó de lado, revelando las dos caras de Yiya : la mujer afable y la manipuladora despiadada.

Esta versión ficcional no se limita a reproducir los hechos, sino que apunta a profundizar en su trasfondo humano y social. La inclusión de un especial documental complementario refuerza la intención de respetar la magnitud del caso real.

La serie Yiya, que estrena en Flow el próximo 13 de noviembre, asume el desafío de traducir la escalofriante verdad histórica a un formato de true crime de ficción.

Las actuaciones, un eje central en la serie sobre Yiya Murano

El contraste entre la precisión impersonal de los expedientes judiciales y la intensidad emocional de las actuaciones se convierte en el eje central de la propuesta. Más que buscar el impacto, la serie pretende provocar una reflexión sobre cómo la violencia puede manifestarse en entornos cotidianos y cercanos. El resultado es una lectura audaz y contemporánea de uno de los episodios criminales más emblemáticos del país.

Con el objetivo de comprender cómo se transformó esta historia verídica en una producción audiovisual y descubrir las decisiones artísticas que la definieron, Mariano Hueter, director de Yiya y también parte del elenco, hablaron respecto a como fue llevar adelante esta producción.

Durante el diálogo, Hueter compartió una mirada privilegiada sobre los retos de la adaptación, el proceso de selección de actores y la impronta personal que buscó aportar al relato de la Envenenadora de Monserrat.

La mirada del director de la serie

La mirada de Mariano Hueter resulta clave para comprender el sello distintivo de Yiya. Con una destacada carrera en el ámbito audiovisual argentino —donde figuran títulos como El Legado e Inconsciente Colectivo—, el realizador se ha posicionado como un director experto en crear climas de intriga y tensión emocional.

A lo largo de su obra, Hueter ha mostrado una inclinación por los relatos que indagan en los límites de la naturaleza humana, valiéndose de una puesta en escena cuidada y de recursos narrativos que provocan y cuestionan al público.

Su recorrido en el thriller y el drama psicológico lo posiciona como el candidato ideal para explorar la complejidad y la oscuridad que rodean a la figura de Yiya Murano.

Hueter compartió con entusiasmo y cercanía los detalles del estreno. No solo profundizó en el proceso creativo y en la selección del elenco, sino que también destacó el juego de tensiones mentales construido desde el guion, especialmente a través de los personajes interpretados por Pablo Rago y Julieta Zylberberg.