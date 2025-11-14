sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 10:26
Streaming.

¿Cómo se llama la serie de Fernándo Báez Sosa en Netflix?

La nueva producción de Netflix revive el caso que impactó al país y suma testimonios inéditos contados desde una mirada más íntima y humana.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La nueva serie de Netflix 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa reconstruye el crimen que conmocionó a la Argentina.

La nueva serie de Netflix "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" reconstruye el crimen que conmocionó a la Argentina.

Con capítulos de casi una hora, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, disponible en Netflix, propone al público adentrarse en un relato que aún genera dolor. La plataforma presentó esta serie que no solo reconstruye uno de los hechos policiales más impactantes de la Argentina reciente, sino que también hace un llamado a la memoria colectiva.

Burlando reveló cómo es hoy la vida de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Justicia.

Fernando Burlando informó cómo viven los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La producción documental retrata con rigor y empatía el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado en enero de 2020 tras salir del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Netflix apuesta por el caso Fernando Báez Sosa.

Mediante una reconstrucción audiovisual de gran solidez, la miniserie mezcla testimonios nunca antes difundidos, material de archivo y un enfoque narrativo que intenta explorar la dimensión del caso y su impacto humano, más que emitir juicios.

Cada entrega de la docuserie —son tres episodios en total— ofrece una mirada distinta sobre el caso. En vez de apoyarse en los aspectos estrictamente judiciales, la narración pone el acento en lo que falta. Las cámaras siguen de cerca a Graciela y Silvino, los padres de Fernando, quienes se transformaron en símbolos de pedido de justicia y, al mismo tiempo, en la expresión viva de un duelo que permanece abierto.

Embed

Caso Fernando Báez Sosa: el valor de los testimonios inéditos

Uno de los puntos más destacados de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa es la presencia de testimonios que hasta ahora no habían salido a la luz. Voces de familiares, defensores, periodistas y especialistas aportan perspectivas diversas sobre el asesinato que conmocionó a todo el país.

La producción va más allá de la simple cronología del hecho: intenta descifrar el entramado social y emocional que rodeó una tragedia que dejó una huella profunda en toda una generación.

Entre los relatos que más conmueven sobresalen los de Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes comparten cómo lograron convertir su sufrimiento en una causa permanente. Sus testimonios, atravesados por el amor y la pena, construyen una narración profundamente humana.

Entre los testimonios más impactantes se encuentran los de Graciela Sosa y Silvino Báez.

También intervienen los periodistas que siguieron la historia desde el inicio, ofreciendo una mirada crítica sobre la exposición pública del caso y la manera en que los medios abordan el dolor ajeno.

La otra cara del caso Báez Sosa: los rugbiers y sus familias

Por primera vez, la producción abre un espacio para escuchar a las familias de los rugbiers condenados. Tras casi seis años sin declaraciones públicas, algunos de sus padres y madres aceptaron sentarse frente a las cámaras, revelando un costado de la historia que hasta ahora había permanecido oculto.

El documental se destaca por el tratamiento delicado del material de archivo, una edición medida y una música que acompaña sin imponerse. Cada decisión técnica apunta a potenciar la emoción y no a generar golpes de efecto. En vez de reproducir escenas de violencia, el equipo eligió poner el foco en el vacío que deja la pérdida, en ese silencio que queda después del estruendo.

La producción de Netflix apuesta por un tono respetuoso, que no busca el morbo sino la reflexión.

La propuesta de Netflix adopta una mirada cuidadosa, alejada del sensacionalismo y orientada a la reflexión. A lo largo de sus tres episodios, 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se transforma en una obra que promueve la memoria y la sensibilidad colectiva, invitando a cuestionar de qué manera la sociedad enfrenta el sufrimiento cuando una tragedia irrumpe en la agenda pública.

Por qué la miniserie se llama "50 segundos"

El nombre “50 segundos” alude a la duración precisa del episodio que desencadenó la tragedia. Ese breve lapso fue suficiente para alterar para siempre la vida de una familia, de un grupo de chicos y, en cierta forma, del país entero.

Al mismo tiempo, esos mismos 50 segundos funcionan como una imagen simbólica: un instante demasiado corto para asimilar una pérdida, pero lo suficientemente significativo como para sostener el recuerdo y evitar que se apague.

La plataforma lanzó esta producción que no solo revive uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años en Argentina, sino que también convierte el recuerdo en un ejercicio de memoria social.

Netflix apuesta por el caso Fernando Báez Sosa

Con este lanzamiento, Netflix vuelve a mostrar su interés por narraciones basadas en hechos que marcan a la audiencia. La compañía ya había explorado el terreno del true crime con producciones como Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía. Sin embargo, en esta ocasión el enfoque se aleja de la pesquisa policial tradicional y se orienta hacia una mirada más íntima, que conecta directamente con la sensibilidad social argentina.

Llega a Netflix la serie sobre Fernando Báez Sosa.

La llegada de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa se produce casi seis años después del asesinato, en un escenario donde la memoria colectiva continúa presente y el reclamo de justicia no se apaga. Esta propuesta audiovisual aparece para convertir la herida en relato y mantener viva la exigencia de verdad.

