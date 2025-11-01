sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 14:45
País.

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Fernando Burlando reveló que otro de los rugbiers, involucrado en el crimen de Fernando Báez Sosa, tuvo un altercado con un preso y fue separado del resto.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

El caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa vuelve a estar en el centro de la atención pública. A pocos días del estreno del documental sobre el crimen, el abogado Fernando Burlando confirmó que dos de los rugbiers condenados fueron aislados en la cárcel de Melchor Romero, en La Plata, por distintos motivos: uno tras intentar quitarse la vida y otro luego de una pelea con otro preso.

Aislaron a dos de los rugbiers por motivos distintos

En declaraciones al programa DDM (América TV), Burlando detalló que Luciano Pertossi fue trasladado a un sector especial del penal luego de un intento de suicidio. “El juez ordenó que permanezca bajo observación permanente”, explicó el abogado, que representa a la familia de la víctima.

Por otro lado, Máximo Thomsen, considerado el principal responsable del ataque, fue separado del resto de los internos tras protagonizar un altercado dentro de la unidad penitenciaria. Según trascendió, el joven habría tenido un cruce verbal con otro preso que terminó en un enfrentamiento físico, lo que motivó la intervención del personal penitenciario.

Ambos se encuentran bajo supervisión del Servicio Penitenciario Bonaerense, que dispuso medidas especiales para preservar su seguridad y la de los demás internos.

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida
Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó quitarse la vida

Las condenas por el crimen de Báez Sosa

El caso Fernando Báez Sosa conmocionó al país. El joven, de 18 años, fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique de Villa Gesell, mientras estaba de vacaciones con amigos.

El tribunal condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua, al considerarlos coautores del homicidio doblemente agravado. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del crimen.

Fernando Burlando volvió a manifestar su disconformidad con el fallo y ratificó que la familia Báez Sosa seguirá reclamando que “todos los acusados reciban la pena máxima”.

El caso recobró notoriedad tras el anuncio del documental de Netflix sobre el crimen, que se estrenará el 13 de noviembre y repasará los momentos más impactantes de una historia que marcó un antes y un después en la sociedad argentina.

