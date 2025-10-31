Fernando Burlando informó cómo viven los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Burlando reveló cómo es hoy la vida de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

A pocos días del lanzamiento del documental que busca volver a poner en el centro de la atención el cruel asesinato de Fernando Báez Sosa , el abogado de la familia, Fernando Burlando, decidió romper el silencio y brindar detalles sobre la situación actual de los rugbiers condenados por el hecho.

Justicia. Se supo lo que hacen los rugbiers en la cárcel a 5 años del crimen de Báez Sosa

En su participación en el programa DDM , Burlando indicó que la finalidad de la serie es “ exponer la problemática de la nocturnidad, de la juventud, de la violencia, del suplicio que vivió Fernando antes de morir y el suplicio que continúan viviendo sus papás ”.

El letrado subrayó que el sufrimiento de Silvino y Graciela , padres de Fernando, permanece intacto, y que los videos de la pelea “ los ven una y otra vez. Es difícil para ellos ”.

Durante la charla, Burlando también abordó la situación actual de los condenados. Confirmó que Lucas Pertossi se encuentra en aislamiento en la cárcel de Melchor Romero tras haber intentado quitarse la vida. En tanto, Máximo Thomsen también fue separado del resto de los internos, aunque en su caso por un conflicto con otro preso.

Fernando Burlando, sobre la actualidad de los condenados

El letrado fue contundente al afirmar: “No me interesa demasiado hablar de los condenados, siempre tengo presente el dolor de los papás de Fernando”. No obstante, admitió que le causó sorpresa la inclusión de algunos de los acusados y de sus familiares en el documental.

"Nosotros queremos a todos con perpetua"



“Cuando todo esto arrancó y empezaron las charlas para la producción, no pensaba que iban a contar con la voz de los acusados y sus familias porque esa era la actitud durante el juicio. Nos tomó por sorpresa alguna aparición”, explicó Burlando.

Asimismo, el abogado consideró que “exponer una serie de estas características es muy bueno, porque da la sensación de que algunos jóvenes no toman conciencia de dónde pueden terminar si hacen algo así”.

Así es el documental que reconstruye el caso

Netflix dio a conocer el tráiler oficial de su nueva serie documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, a cinco años del brutal asesinato que conmocionó a Argentina durante el verano de 2020. La plataforma indicó que la producción estará disponible desde el 13 de noviembre e incluirá testimonios exclusivos y material de archivo nunca antes visto.

La serie, bajo la dirección de Martín Rocca, reconstruye de manera detallada cada momento del crimen que marcó un antes y un después en la sociedad argentina. Analiza las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

El adelanto muestra la participación de Graciela Sosa, madre de Fernando, Fernando Burlando, amigos y periodistas. “En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron desde Netflix.