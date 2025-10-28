Terrible crimen en Tucumán: encontraron a un hombre en un freezer

La pesquisa por el descubrimiento del cadáver de José Antonio Romano , un contador de 52 años, dentro de un freezer en su domicilio de Aguilares , provincia de Tucumán , sigue su curso sin que hasta ahora se haya producido ninguna detención . Según los datos oficiales, Romano vivía solo en la propiedad donde se encontró su cuerpo .

La puerta de entrada estaba cerrada con llave , lo que indica que quien o quienes cometieron el hecho pudieron tener acceso al inmueble o contaban con conocimiento previo de la víctima . Además de ejercer como contador , Romano se desempeñaba en la Dirección General de Rentas , con oficina ubicada en San Miguel de Tucumán .

José Antonio Romano nació el 23 de febrero de 1973 . Según registros de la seguridad social , su ocupación principal estaba vinculada a “ servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo ” y “ expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador ”. Además, constaba como empleado del gobierno provincial de Tucumán .

Personas cercanas a la víctima lo definieron como alguien muy discreto y de perfil bajo , señalando que nunca había denunciado amenazas ni conflictos anteriores . En las últimas horas, la investigación recibió un avance significativo : el informe preliminar de la autopsia .

El cadáver fue hallado el domingo.

Fuentes del ámbito judicial precisaron que el cuerpo de José Antonio Romano no estaba desmembrado, como se había difundido inicialmente, y todo indica que la causa de la muerte habría sido un estrangulamiento. Los informes preliminares señalan que el cadáver mostraba signos compatibles con ahorcamiento mecánico y una lesión profunda en la región del cuello.

Hallazgo y causa preliminar de la muerte

El fiscal Miguel Varela, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó que “el cuerpo estaba completo y fue colocado de esa manera dentro del freezer”. De acuerdo con los peritos forenses, la muerte se habría producido entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, según consignaron medios locales.

La pesquisa sigue su curso con la recolección de testimonios de familiares y allegados de Romano, así como con la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas en los alrededores. El hallazgo del cuerpo ocurrió este domingo, cuando la hermana de la víctima se presentó en la vivienda situada en la intersección de avenida General Savio y Virgen del Carmen.

El domingo, luego del aviso a las autoridades, la Policía preservó la escena.

“Ella manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Luego recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, explicó el fiscal.

Avances en la investigación y aseguramiento de la escena

Pocas horas antes del descubrimiento, la camioneta de Romano fue hallada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de un campo de fútbol. Al respecto, Varela precisó que este martes se realizará la inspección del vehículo, mientras la investigación continúa con la toma de declaraciones a personas cercanas al contador y el análisis de los registros audiovisuales recabados en la zona, agregaron las fuentes consultadas.

Luego de no tener novedades de él, la hermana de la víctima decidió entrar a la casa y descubrió lo peor.

El domingo, tras la notificación a las autoridades, la Policía aseguró la escena donde se hallaba el cuerpo y se puso en conocimiento a los órganos judiciales correspondientes. En el lugar se hicieron presentes la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Durante la inspección del inmueble, los especialistas identificaron manchas de sangre y rastros que indicaban que el cuerpo había sido trasladado hasta el freezer, aunque el resto de la vivienda no mostraba señales de desorden o violencia. “Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, explicó Varela.