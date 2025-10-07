Triple crimen narco: la pareja de Víctor Sotacuro contó detalles de la noche de los asesinatos

Mónica Débora Mujica , pareja de Víctor Sotacuro Lázaro —uno de los nueve detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela — prestó declaración este lunes ante la Justicia en la causa que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo , Morena Verdi y Lara Gutiérrez .

Según el testimonio , Mujica aportó información sobre los desplazamientos de su esposo durante la noche de los crímenes y las horas siguientes, además de las amenazas que recibió luego de que el caso se hiciera público .

Según detalló ante el fiscal Carlos Adrián Arribas , Mujica señaló que la noche del viernes 19 de septiembre , alrededor de las 20.30 , Sotacuro salió de su domicilio en el barrio porteño de Bajo Flores . Antes de marcharse, le comentó que había recibido un mensaje para realizar un servicio de remis , utilizando el Renault 19 familiar , el vehículo que solía emplear habitualmente para trasladar pasajeros .

Durante el recorrido, Sotacuro le envió a Mujica una fotografía de una calle. La mujer interpretó que la imagen tenía la intención de demostrar que él estaba trabajando, ya que ella desconfiaba cuando él se ausentaba de noche, temiendo que se encontrara con otras mujeres. Más tarde, cerca de las 4 de la madrugada, Sotacuro le escribió avisando que regresaría al barrio porque “Ramiro”, un conocido local, le entregaría ropa limpia que debía llevar a David “el Loco”, a solicitud de este último.

La pareja de Sotacuro reveló detalles clave sobre la noche fatídica.

Mujica indicó que su esposo arribó a la vivienda alrededor de las 5 de la mañana y cenó. Sotacuro le explicó que “el Loco le había encargado trasladar a dos jóvenes “por el centro” y luego regresar a la casa de David para recibir una bolsa con ropa. Mientras volvía a su hogar, recibió un nuevo mensaje para esperar en otro punto, donde finalmente recogió a David y a dos adolescentes más, quienes discutían dentro del vehículo.

El miedo y las sospechas tras el hallazgo de los cuerpos

A la mañana siguiente, tras la difusión de la noticia sobre el hallazgo de los cuerpos de del Castillo, Verdi y Gutiérrez en Florencio Varela, Sotacuro expresó a su esposa su miedo y angustia. Encendió la televisión y, al ver un canal de noticias, advirtió que la dirección mencionada coincidía con su recorrido.

Flor Ibáñez y Víctor Sotacuro, los últimos arrestados por el triple crimen narco.

Según relató Mujica ante la Justicia, Sotacuro dijo: “Yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy”, según consta en el expediente. Después de ese momento, Mujica le entregó su teléfono personal para que pudieran comunicarse, por temor a represalias.

La testigo agregó que el pago por ese viaje fue de aproximadamente $65.000 y reconoció que no era extraño que su esposo regresara a altas horas de la madrugada, ya que frecuentemente realizaba traslados para clientes de un boliche en Liniers. A pedido de la fiscalía, aportó información sobre los implicados en aquel recorrido, identificando con apodos y características físicas a David, conocido como “el Loco” o “el Tarta” —por su tartamudez— y a Ramiro, quien solía acompañarlo con regularidad.

Desentrañar el rol de Sotacuro Lázaro en el caso es clave.

En su testimonio, Mujica afirmó que su esposo negó cualquier implicación directa en el asesinato, asegurando que únicamente se limitó a trasladar a los involucrados. Según sus palabras, “Él me juró por Dios que solo llevó a David y a los dos chicos que discutían. Que no hizo nada, que se iba a entregar”. La última comunicación con él se produjo mediante una videollamada desde el teléfono de su hija.

Amenazas y medidas de protección tras la exposición mediática

Los días posteriores al homicidio transcurrieron de manera aparentemente normal, según relató Mujica, quien aseguró no haber percibido conductas extrañas en su esposo ni cambios significativos en el ámbito familiar. No observó alteraciones en la ropa ni variaciones en los hábitos cotidianos del hogar.

Luego del hecho, de acuerdo con su declaración ante la Justicia, comenzó a recibir amenazas a través de redes sociales dirigidas a ella y a su familia debido a la cobertura mediática del caso. Por precaución, decidió refugiarse con sus hijos en la casa de su hermana y cerró sus perfiles en las plataformas digitales.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes.

El expediente sigue su curso bajo la jurisdicción de la justicia bonaerense, con Víctor Sotacuro señalado como uno de los principales imputados, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer responsabilidades y posibles colaboradores en el marco del triple homicidio.

La detención de Víctor Sotacuro

El conductor de remis fue arrestado el viernes 26 de septiembre en Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera desde La Quiaca. La Policía boliviana lo localizó en un hostal situado a unos 600 metros del paso fronterizo, luego de un operativo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, bajo la supervisión del fiscal Alberto Mendivil y con el apoyo de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

La captura se concretó gracias a exhaustivas tareas de investigación que permitieron dar con su paradero. Tras el arresto, se procedió a organizar su traslado interno hacia San Salvador de Jujuy.

Con ciudadanía tanto peruana como argentina, vive en la Villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores. De acuerdo con sus registros comerciales, su principal ocupación está vinculada a la comercialización minorista de frutas, verduras y hortalizas frescas. Además, cuenta con habilitación para efectuar trabajos de reparación de automóviles y motocicletas.

Su nombre se encuentra asociado a un Volkswagen Fox, presuntamente empleado por dos personas implicadas en los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Averiguar la participación de Sotacuro Lázaro en estos hechos resulta fundamental, ya que los investigadores sospechan que el Volkswagen Fox funcionó como vehículo de apoyo, acompañando a la camioneta Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas el 19 de septiembre, antes de que fueran asesinadas horas después.

El auto habría cumplido un rol adicional relacionado con el trágico desenlace: los investigadores consideran que pudo haber servido para transportar a los asesinos o a testigos de los homicidios.

Asimismo, no descartan la posibilidad de que el sospechoso se encontrara presente en la escena del crimen. Por este motivo, se tomaron muestras de debajo de sus uñas para comparar con el ADN de Lara, Morena y Brenda.