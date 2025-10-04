Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

La investigación del triple crimen narco en Florencio Varela continúa revelando detalles estremecedores sobre el crimen. A los hechos conocidos en semanas recientes se suman ahora los hallazgos de las autopsias realizadas a las víctimas: Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, quienes fueron torturadas antes de ser asesinadas.
Según los informes forenses, aunque no se puede determinar con certeza quién murió primero, el estado de los cuerpos sugiere que Morena y Brenda fallecieron antes que Lara, ya que presentaban signos más avanzados de descomposición.
Cómo mataron a Brenda, Morena y Lara
Los tres cuerpos fueron encontrados amordazados y con tobillos y rodillas atadas. El informe revela que la menor de 15 años sufrió mutilaciones en vida, con una oreja completamente cortada y las yemas de cuatro dedos de la mano izquierda.
En total, Lara presentó siete lesiones violentas antes de su muerte, al igual que Morena, cuyo cadáver también fue hallado con una bolsa de plástico en la cabeza. En el caso de Brenda, los forenses contabilizaron 22 heridas traumáticas sufridas en vida y detallaron que, tras su muerte, fue descuartizada en la zona del abdomen.
Este informe profundiza la brutalidad del crimen y evidencia la violencia extrema que padecieron las víctimas antes de ser asesinadas.
Detalle de las lesiones de Brenda del Castillo (20 años)
Presentaba 22 heridas traumáticas sufridas en vida. Tras su muerte, su cuerpo fue descuartizado en la zona del abdomen. Los forenses señalaron que las lesiones fueron infligidas con un objeto punzante, y que la mutilación postmortem reflejaba una intención de desmembrar el cuerpo.
Según la autopsia, Brenda fue la víctima con mayor cantidad de lesiones traumáticas, reflejando una violencia extrema y prolongada antes y después de su muerte:
Estas lesiones muestran que Brenda fue torturada brutalmente en vida, con heridas punzantes, contusas y golpes en rostro, cuello y cuerpo, y que fue mutilada postmorten, reflejando la extrema violencia del crimen.
Detalle de las lesiones de Morena Verdi (20 años)
Sufrió siete lesiones violentas en vida. Su cadáver fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza, lo que indica una posible asfixia. Además, los forenses identificaron signos de tortura física antes de su muerte.
El informe forense indica que Morena sufrió múltiples lesiones traumáticas antes de su muerte, reflejando tortura física:
-
Surco horizontal alrededor del cuello: hecho por presión con un lazo; aunque no muy profundo, rodeaba completamente el cuello, por arriba y por debajo de la “manzana de Adán”, compatible con asfixia por estrangulamiento.
-
Raspaduras y marcas de uñas en el muslo izquierdo: varias heridas internas y delanteras, indicando forcejeo o agresión directa.
Hematomas en la cara y cabeza:
-
Gran hematoma oval alrededor del ojo derecho.
-
Hematoma similar alrededor del ojo izquierdo.
-
Hematoma irregular en la parte izquierda de la mandíbula.
-
Hematomas en el pecho:
-
Hematomas en las orejas: tanto en la derecha como en la izquierda.
Estas lesiones evidencian golpes repetidos y violencia física intensa, además del estrangulamiento, que probablemente contribuyó a su muerte.
Detalle de las lesiones de Lara Gutiérrez (15 años)
También sufrió siete lesiones violentas en vida. Presentaba una oreja completamente cortada y las yemas de cuatro dedos de la mano izquierda. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico debido a múltiples heridas, incluyendo una cortante en el cuello que afectó arterias importantes.
Según el informe forense, Lara presentó siete lesiones traumáticas graves antes de su muerte, que reflejan tortura física extrema:
-
Puñalada en el pecho: una herida puntazo en el centro del pecho, con bordes regulares y forma ahusada, compatible con un cuchillo o elemento punzante.
-
Dos cortes en el costado derecho del cuello: heridas superficiales, ovaladas, causadas por un objeto filoso, sin tejido puente entre los bordes.
-
Corte en la oreja izquierda: desprendimiento completo del pabellón auricular, corte limpio y profundo, compatible con cuchillada.
-
Herida extensa en el costado derecho del cuello: corte profundo y largo que dañó músculos, huesos y vasos sanguíneos; seccionó arterias importantes, provocando hemorragia intensa; atribuible a un objeto contundente y filoso.
-
Herida en el costado izquierdo del cuello: similar a la anterior pero menos profunda y extensa; también producto de un objeto duro.
-
Lesiones en los dedos de la mano izquierda: pérdida de las yemas en cuatro dedos, causadas por fuerte presión o golpes con objeto contundente.
-
Corte en la comisura izquierda de la boca: producido por acción contundente y cortante.
