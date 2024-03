Córdoba: encontraron muerto dentro de un freezer a un nene de 13 años.

Un adolescente cordobés fue encontrado muerto en el freezer de su casa de la capital provincial. Tenía 13 años y lo halló su mamá este miércoles por la madrugada cuando no lo vio en su cama. Investigan si ingresó por el calor o por un desafío de redes sociales.

De acuerdo al parte policial, fue su madre quien lo encontró e inmediatamente llevó al hospital Infantil donde le diagnosticaron paro cardiorrespiratorio y confirmaron su deceso.

Por el momento se desconocen las causas de la tragedia. Investigan si el adolescente tomó la decisión de meterse por las altas temperaturas o si fue por un desafío viral en redes sociales.

Las actuaciones ya están en la Justicia para que se investigue lo ocurrido. La causa recayó en la fiscalía de la doctora Claudia Palacios y por el momento está caratulada como muerte de etiología dudosa.

La secretaria de la fiscalía, Rita Palacio, indicó que la investigación recién se inicia y que está trabajando personal científico de la Policía Judicial y una brigada de homicidios en el caso.

El desgarrador testimonio de la mamá del nene de 13 años

“Cuando lo encontré dentro del freezer estaba todo morado y tenía espuma en la boca. Llamé a emergencias y mientras tanto mi cuñada le hizo reanimación, pero no pudimos hacer más nada”, relató Belén, la madre del niño fallecido.

Además, la mujer confirmó que el freezer estaba desenchufado y que probablemente se trató de “una travesura de niños”. La mujer visiblemente conmocionada explicó que nunca había hecho algo similar porque era un niño muy tranquilo.

Su madre contó que el chico le había pedido irse a dormir con su abuela esa noche, pero que en ningún momento escucharon un ruido extraño. De esta manera, fue que planteó su hipótesis: “Para mí, bañado, se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

En el medio de las hipótesis que barajan sobre la muerte, la mujer reveló que su hijo no tenía adicción a las drogas, que se trataba de un chico “muy sano” y que le gustaba mucho jugar al fútbol con sus amigos.

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó la madre de la víctima sobre la tragedia de su hijo.