Murió Gil Gerard, actor de la icónica serie "Buck Rogers en el siglo XXV"

Gil Gerard , famoso por interpretar a Buck Rogers en la serie de ciencia ficción Buck Rogers en el siglo XXV, falleció a los 82 años tras combatir un tipo de cáncer descrito por su esposa, Janet Gerard , como “ raro y agresivo ”. La información se confirmó el martes, luego de una breve pero intensa lucha contra la enfermedad por parte del actor .

Gerard vivía en el estado de Georgia al momento de su muerte. A través de la cuenta oficial de Facebook del actor, Janet Gerard difundió un mensaje anunciando la triste noticia .

“Desde el momento en que supimos que algo estaba mal hasta su muerte esta mañana solo pasaron unos días. No importa cuántos años pude compartir con él, nunca habrían sido suficientes. Abran fuerte a las personas que aman y ámenlas intensamente ”, escribió Janet Gerard .

En ese mismo mensaje, su esposa también incluyó palabras que Gil Gerard había dejado preparadas para ser difundidas después de su muerte. “Mi vida ha sido un viaje increíble . Las oportunidades que tuve, las personas que conocí y el amor que di y recibí hicieron que mis 82 años en el planeta fueran profundamente satisfactorios”, expresó el actor veterano .

Y siguió reflexionando sobre su vida y carrera: “Mi viaje me llevó de Arkansas a Nueva York, a Los Ángeles y finalmente a mi casa en el norte de Georgia con mi maravillosa esposa, Janet, durante 18 años”. “Ha sido un gran recorrido, pero inevitablemente uno que llega a su fin, como lo ha hecho el mío. No pierdan el tiempo en lo que no los entusiasme ni les brinde amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”, cerró el mensaje publicado tras su muerte.

Gilbert Cyril Gerard vino al mundo en Little Rock, Arkansas, el 23 de enero de 1943. Hijo de Frank, un comerciante de cuchillos, y Gladys, docente, fue el más joven de tres hermanos.

Realizó sus estudios en Little Rock Catholic High School y pasó algunos años en Arkansas State Teacher College antes de trasladarse a Nueva York en 1969, donde se formó en la American Musical and Dramatic Academy bajo la tutela de Philip Burton.

Primeros años y formación artística del actor

Para sostenerse económicamente, trabajó como conductor de taxi durante la noche. Fue allí donde una pasajera le sugirió audicionar para un pequeño papel en la película Love Story (1970), aunque finalmente su escena no se incluyó en la versión final del film.

Durante la década de 1970, Gerard participó en más de 400 comerciales, según sus propios recuerdos. Su primer rol significativo en televisión llegó con el personaje del Dr. Alan Stewart en la telenovela The Doctors, transmitida por NBC entre 1973 y 1976.

Más adelante, intervino en proyectos como Man on a Swing (1974) y en episodios de series televisivas como La familia Ingalls. En el ámbito cinematográfico, participó en filmes como Airport ’77, compartiendo escenas con Lee Grant, y también produjo su propio largometraje, Hooch (1977), a través de su productora Prudhomme Productions.

Inicios en televisión y cine antes de la fama

El momento decisivo en la trayectoria de Gil Gerard llegó cuando le ofrecieron interpretar el papel principal en Buck Rogers en el siglo XXV, una serie creada por Glen A. Larson para Universal Television, basada en el famoso personaje de cómic de los años 30.

La producción nació tras el impacto de Star Wars, incluyendo un filme piloto en 1979 que dio origen a la serie. En un principio, Gerard dudó antes de aceptar el rol: “Vi lo que le pasó a la carrera de Adam West con Batman, y esto era otro personaje de caricatura. No quería hacer esas cosas camp”, declaró en 2018 en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El papel icónico que marcó la carrera del actor

Finalmente, aceptó el reto y dio vida a Buck Rogers, un piloto de la NASA/US Air Force que, tras un accidente ocurrido en 1987, despierta cinco siglos después en una Tierra devastada por un conflicto nuclear, enfrentando un mundo desconocido y peligros completamente nuevos.

Compartió elenco con Erin Gray y Felix Silla, mientras que la voz del robot Twiki estuvo a cargo de Mel Blanc. “Sentía que el personaje tenía un sentido de realidad. Me gustaba mucho su sentido del humor y su humanidad. No era rígido, era una persona capaz de resolver problemas por sí mismo, y no era un superhéroe”, comentó Gerard sobre Buck Rogers en 2017.

La serie se emitió durante dos temporadas, sumando 32 episodios hasta 1981, y consolidó a Gil Gerard como un referente destacado dentro del género de ciencia ficción.