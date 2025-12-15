lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 16:55
Streaming.

Así es la nueva serie sobre un romance gay que cautivó a toda la audiencia de HBO

El romance entre dos figuras destacadas del hockey profesional despierta admiración y expectación a nivel mundial. Los detalles de la historia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias.

Todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias.

La serie Heated Rivalry está ganando terreno dentro del género de romance LGBTQ+, tras el lanzamiento de su temporada inaugural en la plataforma canadiense Crave y su posterior distribución internacional vía HBO Max. La serie está basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid.

Se narra la historia de los jugadores de hockey profesional Ilya Rozanov y Shane Hollander, rivales en la pista y personajes interpretados por Connor Storrie y Hudson Williams.

La serie Heated Rivalry está ganando popularidad entre las producciones de romance LGBTQ+ recientes.

El alcance del programa se reflejó durante un encuentro en un bar deportivo LGBTQ+ en West Hollywood, donde Storrie y Williams agradecieron a los fanáticos por su respaldo y bromeando sobre los comentarios que reciben en redes sociales.

El fenómeno de la serie y el impacto en redes sociales

Gracias por tuitear sobre nuestros traseros”, bromeó Storrie durante la noche de trivia, según informó Entertainment Weekly. El actor ha recibido una avalancha de mensajes en redes sociales, algunos comparando su figura con “el trasero de América”. Según Storrie, las reacciones del público fueron mucho más intensas de lo que él esperaba.

He recibido mensajes de personas que cuentan que normalmente no lloran frente a películas o series, pero terminaron hechas un desastre en este caso, y vamos solo por el episodio tres”, contó en diálogo con EW.

De acuerdo con el propio Storrie, las reacciones emocionales del público superaron sus expectativas.

Por su parte, Williams señaló que el alcance de la serie es realmente global: desde que se estrenó fuera de Canadá, han sido abordados por fans en distintos lugares de Estados Unidos y Canadá, mostrando la resonancia internacional del programa.

Heated Rivalry se rodó en Canadá y resaltó rápidamente la química que surgió entre sus protagonistas. Hudson Williams contó que durante las audiciones sintió una conexión especial con Connor Storrie. “Le dije a Jacob otro actor estaba bien, pero con Connor sentí que de verdad iba a pasar algo’”, recordó en conversación con Out Magazine. Por su parte, Storrie comentó que “de inmediato” comprendió que Williams era el compañero ideal para la historia.

La pareja central interpreta a Shane Hollander, jugador profesional de los Montreal Metros, e Ilya Rozanov, atleta ruso-estadounidense de los Boston Raiders.

Connor Storrie y Hudson Williams relatan cómo su química en el set impulsó la historia de amor entre hockeyistas rivales.

La rivalidad entre ambos personajes se mantiene dentro del hielo y trasciende fuera de él, captando la atención de un público diverso: desde los fanáticos de las novelas originales hasta quienes se acercaron a la historia gracias al fenómeno BookTok.

Una serie entre la pasión y la emoción: qué atrapa a la audiencia

La serie ha captado la atención tanto de quienes se sienten atraídos por la carga sensual de ciertas escenas como de aquellos que se interesan por la profundidad emocional de los personajes. “Creo que los que siguen a estos personajes saben por dónde va la historia porque han leído los libros y viven con el final en mente”, comentó Storrie.

La primera temporada cuenta con seis episodios, un elenco internacional y acuerdos de venta anticipada en varios mercados incluso antes de su estreno oficial. Más allá de los protagonistas, el reparto incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Las escenas íntimas de Heated Rivalry han provocado una conversación masiva entre seguidores e impulsado debates sobre representación en el entretenimiento LGBTQ+.

Según Williams, en diálogo con EW, la recepción del público ha sido muy favorable, tanto de quienes se sienten atraídos por los contenidos más explícitos de la serie como de quienes aprecian la evolución emocional de las relaciones entre los personajes en pantalla.

Las secuencias íntimas, que generaron gran repercusión en redes sociales, fueron tratadas con precisión profesional durante la filmación. Los protagonistas destacaron la labor de la coordinadora de intimidad Chala Hunter, encargada de que cada escena estuviera cuidadosamente planificada y ensayada.

Intimidad cuidada y escenas que se vuelven virales

Los fans ven espontaneidad, pero nosotros vemos técnica, ensayo y a Chala diciendo: ‘¡Rodilla más arriba! Más o menos cara, más lengua’”, contó Williams al mencionado medio. Instantes que podrían parecer menores, como cuando Ilya empuja una silla o Shane muerde el cordón de su buzo, se volvieron virales en plataformas digitales y provocaron un aumento de comentarios y debates en línea.

Los episodios de la serie se estrenan cada viernes en Estados Unidos y Canadá, aún no se ha confirmado su lanzamiento en América Latina.

De acuerdo con Storrie, algunas de estas acciones surgieron de manera espontánea o respondieron a cuestiones prácticas del rodaje, lo que sorprendió al elenco por la enorme repercusión que alcanzaron en internet. “Hay cosas que el público elige que cuando las veo ni siquiera parecen una elección”, explicó.

Los actores principales de Heated Rivalry destacan el tono juguetón de su vínculo fuera de las cámaras y cómo esa química entre ellos fue clave para lograr que la historia pareciera auténtica.

Cada viernes, nuevos capítulos de la serie se estrenan en HBO Max en Estados Unidos y Australia, mientras que en Canadá la transmisión se realiza a través de Crave. Aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento para América Latina.

Embed

