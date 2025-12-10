miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 20:32
Streaming.

Netflix: así es la nueva serie navideña con el actor de Mr Bean que promete ser furor en las fiestas

Durante la temporada navideña, la plataforma ofrece un contenido que mezcla comedia y emotividad, brindando una experiencia entretenida y cálida.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final. &nbsp;

Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final.

 

Netflix apostó por un intérprete de amplia experiencia en cine y televisión para encabezar su nueva producción navideña. El elegido es Rowan Atkinson, recordado mundialmente por su papel de Mr. Bean, personaje que el público se niega a dejar atrás. En esta ocasión, el actor regresa a la plataforma con una propuesta distinta.

El hombre contra el bebé llegará el 11 de diciembre y estará compuesto por cuatro capítulos. La ficción funciona casi como una continuación de El hombre contra la abeja, donde el protagonista es Trevor Bingley.

Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final.

Se trata de un padre que se dedica al cuidado de residencias lujosas, aunque sus vivencias en ese trabajo suelen resultar bastante desafortunadas.

¿De qué se trata la serie de Netflix?

En esta continuación, Trevor se instala en un departamento en lo alto de Londres, donde se topa con un recién nacido. Entre momentos emotivos, confusiones y situaciones cómicas, la serie despliega una cadena de contratiempos: llantos inesperados, pañales que deben reemplazarse a cada rato, personas que aparecen sin anunciarse, adornos que caen por todas partes y agendas que se vienen abajo en un instante.

La plataforma te acompaña durante la época de fiestas, aportando una serie que combina el humor y la ternura.

Varios coinciden en que El hombre contra el bebé es lo más parecido que Atkinson ha hecho en años al estilo humorístico que lo hizo famoso como Mr. Bean.

Netflix estrena serie navideña con el actor de Mr Bean que promete hacerte reír hasta el final.

Su manera desmañada de moverse, sus caras inconfundibles y ese razonamiento tan particular se mezclan con un tipo de comedia casi muda, basada en gestos exactos y una ingenuidad que transforma cada momento en algo que queda grabado en la memoria.

Embed

La realización de los capítulos quedó en manos de William Davis, un colaborador habitual de Atkinson con quien compartió proyectos como Johnny English y El hombre contra la abeja, producción que fue discontinuada poco después de lanzarse. Aun así, Netflix volvió a apostar por este tándem creativo y les confió El hombre contra el bebé como nueva oportunidad.

