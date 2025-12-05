viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 07:06
Streaming.

¿Dónde ver la serie de Jeffrey Epstein en Argentina?

Tras su muerte, se estrenó un documental que expone cómo el empresario construyó una red de engaños, manipulación y colaboradores cómplices.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luego del presunto suicidio de Epstein en agosto de 2020, Netflix estrenó la serie.

Luego del presunto suicidio de Epstein en agosto de 2020, Netflix estrenó la serie.

La Justicia estadounidense publicó recientemente varios documentos previamente confidenciales vinculados a Jeffrey Epstein, quien enfrentó acusaciones por tráfico y explotación sexual de menores en los estados de Florida y Nueva York. Entre los mencionados se encuentran el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido.

Además figuran otras personalidades reconocidas del ámbito político y del entretenimiento. Estas personas habrían viajado a la isla donde Epstein sometía a mujeres menores de edad a actos sexuales.

Luego de su muerte, lanzaron una serie que relata cómo el magnate formó una red de manipulación, mentiras y cómplices.

Jeffrey Epstein: ¿dónde ver la serie Asquerosamente Rico?

Tras la supuesta muerte de Epstein en agosto de 2020, Netflix lanzó la serie "Asquerosamente rico", en la que se relató de qué manera el condenado por abuso sexual explotaba su fortuna y su influencia para cometer sus crímenes.

Dónde ver la serie de Jeffrey Epstein en Argentina.

Asquerosamente rico: ¿de qué trata la serie de Netflix sobre Jeffrey Epstein?

La serie documental de Netflix dedicada al caso Jeffrey Epstein, compuesta por solo cuatro episodios, expone las estrategias que empleó para construir una red de colaboradores cómplices diseñada por él mismo para ejecutar y ocultar sus delitos.

Durante su trayectoria, el millonario, quien inició su carrera en el banco Bear Stearns, se abrió camino hasta los niveles más altos del ámbito financiero mediante engaños y tácticas de manipulación.

La Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una serie de documentos descalificados relacionados con Jeffrey Epstein.

Los métodos siniestros y los abusos sexuales cometidos por Epstein se desarrollaban en la pequeña isla Little St. James, propiedad del magnate financiero.

Según se relata en la serie, “era un desfile constante de mujeres”, destacando especialmente la entrada y salida de menores en la residencia del millonario.

Embed

¿De qué murió Jeffrey Epstein?

El empresario enfrentaba acusaciones por abuso, violación y tráfico sexual de menores. Mientras esperaba juicio por una posible condena de hasta 45 años, permanecía recluido en el Centro Penitenciario Metropolitano de Nueva York.

No obstante, el 10 de agosto de 2019, Epstein realizó una llamada telefónica, aparentemente dirigida a “su madre”. Horas después, fue hallado sin vida en su celda.

Luego del presunto suicidio de Epstein en agosto de 2020, Netflix estrenó la serie.

Tras irregularidades detectadas entre los guardias, la versión oficial sostiene que el magnate se quitó la vida. Hasta ahora, existen múltiples teorías sobre su fallecimiento, aunque algunos investigadores federales sostienen que esa conversación podría haber influido en los acontecimientos.

