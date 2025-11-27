jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 17:18
Streaming.

Sorpresa en la serie "Merlina": ¿Quién es la actriz que se suma a la 3° temporada en Netflix?

La actriz se convierte en el primer fichaje relevante de la tercera temporada de Merlina, confirmada por Netflix antes del estreno de la segunda.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El personaje de Ophelia Frump será clave para la tercera entrega de la serie Merlina.

El personaje de Ophelia Frump será clave para la tercera entrega de la serie Merlina.

Tras la breve aparición de Ofelia, la hermana de Morticia Addams, en el cierre de la temporada anterior de Merlina, por fin se reveló su rostro. Eva Green fue confirmada como la actriz que interpretará a la enigmática integrante del clan Addams, a quien solo habíamos visto de espaldas en los instantes finales de la segunda entrega.

Su incorporación es el primer gran fichaje rumbo a la tercera temporada, cuya producción Netflix ya había asegurado incluso antes del lanzamiento de la segunda.

Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3.

Con este anuncio también se despejan las teorías que circulaban entre los seguidores, entre ellas la posibilidad de que el papel recayera en Rosalyn Rottwood, el personaje asociado a Lady Gaga.

¿Quién es Ofelia en la serie Merlina?

Ofelia, tan intrépida como su sobrina Merlina (interpretada por Jenna Ortega), había forzado sus capacidades sobrenaturales hasta un punto extremo, e incluso más.

Su propia madre, junto con la de Morticia (Catherine Zeta-Jones), Hester Frump (Joanna Lumley), decidió ingresarla en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill, del cual logró fugarse tiempo después.

Eva Green se unirá al lenco de la temporada 3.

Durante años se asumió que nada más se sabía sobre el paradero de Ophelia, hasta que Merlina, al revisar el diario de su tía —un obsequio de Morticia al cierre de la segunda temporada como gesto de confianza— experimentó una visión: una figura femenina de melena rubia muy larga adornada con una corona de flores.

Instantes más tarde, Hester desciende hacia el sótano de su residencia y se dirige al lugar donde Ophelia permanece retenida dentro de una celda. Aunque únicamente se distingue su figura desde atrás, queda al descubierto que lleva un vestido de color rojo y que está trazando en la pared, con su propia sangre, la frase: “Miércoles debe morir”.

La extensa cabellera rubia es uno de los atributos más característicos de Ofelia y marca un fuerte contraste con la estética oscura de su hermana Morticia.

Ophelia Frump apareció al final de la segunda temporada.

En la versión televisiva de La familia Addams emitida en los años sesenta, Carolyn Jones interpretó a ambas, recurriendo a una peluca rubia para dar vida al personaje de Ofelia.

Dividida en dos tandas que llegaron a Netflix entre agosto y septiembre, la segunda entrega de Merlina terminó posicionándose como la cuarta producción más vista en inglés en toda la historia de la plataforma. En paralelo, su temporada debut siguió liderando el ranking como la más reproducida.

El personaje de Ophelia Frump será clave para la tercera entrega de la serie.

La ficción fue concebida y desarrollada por Alfred Gough y Miles Millar, responsables también de la producción ejecutiva y de la supervisión creativa. Tim Burton, por su parte, asumió la dirección y formó parte del equipo de productores ejecutivos.

