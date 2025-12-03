Uno por uno, todos los estrenos de Netflix para diciembre

Diciembre despierta un entusiasmo particular por múltiples razones. Además de las celebraciones , el cierre de proyectos laborales y académicos , y la oportunidad de tomarse un merecido descanso , también se suman los lanzamientos y novedades . En este contexto, Netflix se suma con estrenos centrados en la Navidad y nuevas producciones.

Uno de los lanzamientos más aguardados y que más expectativa generó es, sin duda, la continuación de "Stranger Things" , que Netflix estrenará en varias etapas. Este mes se estrenará la segunda parte de la quinta temporada , programada para el 26 de diciembre , e incluirá los episodios cinco, seis y siete de la fase final de la serie de ciencia ficción más popular de la plataforma.

Aunque no marcará el cierre definitivo —ya que Netflix planea dividir la despedida en tres segmentos—, la entrega de diciembre dejará la trama en un momento de máxima intriga , obligando a los seguidores a esperar hasta el primero de enero para descubrir cómo se resuelve finalmente la historia .

Más allá del fenómeno de Hawkins , Netflix apunta a captar la atención de la crítica con "Jay Kelly" , la nueva película de Noah Baumbach , director de la reconocida "Historia de un matrimonio" . Este filme se perfila como una de las principales apuestas de la plataforma para los próximos premios Óscar .

Con un reparto de primer nivel encabezado por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, la historia se centra en la crisis personal de una actriz veterana que se prepara para recibir un homenaje destacado en un festival de cine. La película llegará a la plataforma el 4 de diciembre.

Los abandonados

En diciembre también se estrena lo que muchos consideran el western más ambicioso hasta ahora producido por Netflix: "Los abandonados". La serie, situada en la década de 1850 y creada por Kurt Sutter (conocido por Hijos de la anarquía), cuenta con Lena Headey y Gillian Anderson como protagonistas principales.

La historia sigue a Fiona Nolan, quien, tras asumir la custodia de cuatro huérfanos, debe enfrentarse a aristócratas europeos que reclaman la propiedad de la casa que recién compró en Oregón. La serie estará disponible a partir del 1 de diciembre.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

Para los fanáticos del misterio y el suspenso, diciembre llega cargado de estrenos destacados. El 12 de diciembre se podrá ver "Puñales por la espalda: De entre los muertos", la tercera parte de la reconocida saga dirigida por Rian Johnson y con Daniel Craig nuevamente en el reparto.

En esta nueva entrega, la historia repleta de sospechosos se centra en torno a un sacerdote, encarnado por Josh Brolin, cuya presencia desata una serie de intrigas y secretos.

Ciudad de sombras

Netflix también sumará a su catálogo la miniserie de seis capítulos "Ciudad de sombras", que se estrenará el 5 de diciembre.

Este thriller adquirió un matiz conmovedor tras el reciente fallecimiento de Verónica Echegui, quien alcanzó a finalizar su participación en la producción antes de su muerte. La trama arranca con un inspector suspendido que debe retomar su labor cuando se descubre un cuerpo carbonizado, desatando una serie de investigaciones y secretos ocultos.

Trol 2

Finalmente, pero con igual relevancia, se suman dos secuela muy anticipadas que prometen cautivar a las audiencias. "Trol 2", continuación del filme no angloparlante más visto en la historia de Netflix, regresa bajo la dirección de Roar Uthaug.

En esta entrega, los personajes principales deberán enfrentar nuevamente a la criatura, necesitando apoyo adicional para contener el peligro que representa el despertar de un nuevo trol.

Emily en París

Para los fanáticos de las comedias románticas llenas de estilo y encanto, la quinta temporada de "Emily en París" también se estrenará el 12 de diciembre. Los nuevos capítulos seguirán a Lily Collins mientras enfrenta un nuevo desafío profesional en Roma, acompañando su historia con aventuras frescas y cambios significativos en su vida amorosa.