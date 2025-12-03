miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 16:55
Streaming.

Uno por uno, todos los estrenos de Netflix para diciembre

Desde filmes con chances al Óscar hasta estrenos navideños, las nuevas propuestas de la plataforma Netflix generan gran expectativa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los estrenos de Netflix para diciembre.

Los estrenos de Netflix para diciembre.

Diciembre despierta un entusiasmo particular por múltiples razones. Además de las celebraciones, el cierre de proyectos laborales y académicos, y la oportunidad de tomarse un merecido descanso, también se suman los lanzamientos y novedades. En este contexto, Netflix se suma con estrenos centrados en la Navidad y nuevas producciones.

Lee además
Cuándo se estrena Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix.
Streaming.

Netflix: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina?
Netflix sube sus tarifas en Argentina.
Streaming.

Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

Uno de los lanzamientos más aguardados y que más expectativa generó es, sin duda, la continuación de "Stranger Things", que Netflix estrenará en varias etapas. Este mes se estrenará la segunda parte de la quinta temporada, programada para el 26 de diciembre, e incluirá los episodios cinco, seis y siete de la fase final de la serie de ciencia ficción más popular de la plataforma.

¿Cuáles serán los estrenos de Netflix en diciembre?

Aunque no marcará el cierre definitivo —ya que Netflix planea dividir la despedida en tres segmentos—, la entrega de diciembre dejará la trama en un momento de máxima intriga, obligando a los seguidores a esperar hasta el primero de enero para descubrir cómo se resuelve finalmente la historia.

Estrenos de Netflix.

Jay Kelly

Más allá del fenómeno de Hawkins, Netflix apunta a captar la atención de la crítica con "Jay Kelly", la nueva película de Noah Baumbach, director de la reconocida "Historia de un matrimonio". Este filme se perfila como una de las principales apuestas de la plataforma para los próximos premios Óscar.

Embed

Con un reparto de primer nivel encabezado por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, la historia se centra en la crisis personal de una actriz veterana que se prepara para recibir un homenaje destacado en un festival de cine. La película llegará a la plataforma el 4 de diciembre.

Los abandonados

En diciembre también se estrena lo que muchos consideran el western más ambicioso hasta ahora producido por Netflix: "Los abandonados". La serie, situada en la década de 1850 y creada por Kurt Sutter (conocido por Hijos de la anarquía), cuenta con Lena Headey y Gillian Anderson como protagonistas principales.

Embed

La historia sigue a Fiona Nolan, quien, tras asumir la custodia de cuatro huérfanos, debe enfrentarse a aristócratas europeos que reclaman la propiedad de la casa que recién compró en Oregón. La serie estará disponible a partir del 1 de diciembre.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

Para los fanáticos del misterio y el suspenso, diciembre llega cargado de estrenos destacados. El 12 de diciembre se podrá ver "Puñales por la espalda: De entre los muertos", la tercera parte de la reconocida saga dirigida por Rian Johnson y con Daniel Craig nuevamente en el reparto.

Embed

En esta nueva entrega, la historia repleta de sospechosos se centra en torno a un sacerdote, encarnado por Josh Brolin, cuya presencia desata una serie de intrigas y secretos.

Ciudad de sombras

Netflix también sumará a su catálogo la miniserie de seis capítulos "Ciudad de sombras", que se estrenará el 5 de diciembre.

Embed

Este thriller adquirió un matiz conmovedor tras el reciente fallecimiento de Verónica Echegui, quien alcanzó a finalizar su participación en la producción antes de su muerte. La trama arranca con un inspector suspendido que debe retomar su labor cuando se descubre un cuerpo carbonizado, desatando una serie de investigaciones y secretos ocultos.

Trol 2

Finalmente, pero con igual relevancia, se suman dos secuela muy anticipadas que prometen cautivar a las audiencias. "Trol 2", continuación del filme no angloparlante más visto en la historia de Netflix, regresa bajo la dirección de Roar Uthaug.

Embed

En esta entrega, los personajes principales deberán enfrentar nuevamente a la criatura, necesitando apoyo adicional para contener el peligro que representa el despertar de un nuevo trol.

Emily en París

Para los fanáticos de las comedias románticas llenas de estilo y encanto, la quinta temporada de "Emily en París" también se estrenará el 12 de diciembre. Los nuevos capítulos seguirán a Lily Collins mientras enfrenta un nuevo desafío profesional en Roma, acompañando su historia con aventuras frescas y cambios significativos en su vida amorosa.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Netflix: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina?

Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

Sorpresa en la serie "Merlina": ¿Quién es la actriz que se suma a la 3° temporada en Netflix?

Se cayó Netflix en pleno estreno de Stranger Things

Stranger Things: ¿Qué capítulos ver antes del final?

Las más leídas

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Claudio Pombo.
Fútbol.

Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

Argentinosdetenidos por robar ropa en Miami
En problemas.

Quiénes son los argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel