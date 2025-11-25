Netflix: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina?

Se acerca el momento de volver a Hawkins , tras aquella visita anterior que nos sobresaltó, emocionó y dejó con ansias de más . La esperada quinta y última temporada de la aclamada serie de Netflix , Stranger Things , llegará finalmente al servicio de streaming después de una prolongada espera.

De esta manera, los seguidores que aguardaron tres años para regresar al peculiar pueblo de Indiana , donde lo sobrenatural es parte de la vida diaria, podrán disfrutar incluso de una versión ampliada de esta temporada final .

Por fin, después de que Vecna desatara el caos al emerger del Upside Down , dejándonos agotados tras nueve episodios que recordaron la escalada épica que Kate Bush inmortalizó en “ Running Up That Hill ”, Netflix estrenará la temporada final de su serie más destacada de la última década, con su debut programado para el miércoles 26 de noviembre .

La quinta y última temporada del fenómeno de Netflix está lista para desatar la batalla final contra Vecna.

Con Hawkins prácticamente reducido a escombros y un grupo de adolescentes , cuyos personajes se han ganado el afecto de los seguidores , enfrentando su mayor desafío, deberán impedir que su mundo sea devorado por otra dimensión . La temporada final de Stranger Things se enfocará en la misión de localizar al siniestro Vecna antes de que un reino alternativo invada su realidad , transformando la ciudad en un verdadero Upside Down .

Conoce los detalles del Volumen 1, los horarios de estreno y cómo se prepara el cast para una despedida que promete ser épica, oscura y muy emotiva.

Agarren sus bicicletas y prepárense, porque el final de Hawkins se acerca.

“El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa", introduce la sinopsis oficial de la quinta temporada.

En esa línea, se agrega: “La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez”.

La temporada 5 de Stranger Things desencadenará un enfrentamiento definitivo contra las fuerzas oscuras que Vecna y el Mind Flayer (Desuellamentes).

La dinámica de los nuevos episodios

En una charla con TheWrap, los hermanos Duffer anticiparon que la quinta temporada no alcanzará la duración de la cuarta, que se extendió cerca de 13 horas, aunque cada capítulo tendrá un tiempo considerablemente amplio.

“No creo que dure tanto”, dijo Matt. “Las últimas temporadas serán más como un Retorno del Jedi, en el sentido de que... empiezan desde el principio. Habrá menos preámbulos. Y creo que la gente entenderá de qué hablo cuando vea el final de esta temporada. Es como si simplemente siguiéramos adelante”.

Cuándo se estrena Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix.

El desenlace de Stranger Things se presenta en tres segmentos, con capítulos cuya duración oscila entre una y tres horas. Los episodios iniciales, correspondientes al “Volumen 1”, estarán disponibles en Netflix a partir del miércoles 26 de noviembre.

Los tres capítulos siguientes, que conforman el “Volumen 2”, se lanzarán el jueves 25 de diciembre, coincidiendo con Navidad, mientras que el episodio final se estrenará el miércoles 31 de diciembre, a pocas horas de Año Nuevo. En Argentina, todos los estrenos podrán verse desde las 22 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Stranger_Things/status/1990510251666268601&partner=&hide_thread=false are you nerds seeing this… pic.twitter.com/uTfXJGYIJw — su us (@Stranger_Things) November 17, 2025

Cada capítulo se habilitará a las 22 (hora local argentina), marcando el cierre definitivo de una de las series más icónicas de Netflix.

Los episodios de la última temporada de Stranger Things en Netflix

Un avance confirmó los títulos de los episodios, incluyendo:

Volumen 1: 26 de noviembre

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos

| Duración: 68 minutos Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos

| Duración: 54 minutos Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos

| Duración: 66 minutos Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos

Volumen 2: 25 de diciembre

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos

| Duración: 135 minutos Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos

| Duración: 150 minutos Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos

El capítulo final: 31 de diciembre