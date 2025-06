Netflix: así será la serie animada de "Stranger Things"

Durante el festival de Annecy se presentaron las primeras escenas del proyecto, que se estrenará en la plataforma el año próximo junto al filme original In Your Dreams . Tales From ’85 transcurre en Hawkins en plena temporada invernal de 1985 , ubicándose cronológicamente entre los eventos de la segunda y tercera entrega de la serie original.

Durante una presentación en Annecy, Robles comentó que la propuesta nació con una clara influencia de los dibujos animados de los años 80, como Masters of the Universe, Scooby-Doo y Dungeons and Dragons. Sin embargo, el mayor punto de referencia fue The Real Ghostbusters, conocida por su estilo oscuro y ambiente inquietante.

La plataforma ya prepara una nueva historia que se ambientará en la Hawkins de la misma época.

Para hacer llevadera la despedida

Mientras tanto, la trama central de Stranger Things se encamina hacia su cierre definitivo. La quinta temporada, que marcará el desenlace de la producción original con actores, se lanzará en tres etapas antes de que finalice el año: el primer capítulo llegará el 26 de noviembre, la segunda parte se publicará en Navidad y el desenlace estará disponible en la víspera de Año Nuevo.

Durante la misma jornada en Annecy, Netflix presentó un anticipo de la película animada In Your Dreams. Dirigida por Alex Woo y Erik Benson, antiguos integrantes de Pixar, el film narra la aventura de los hermanos Stevie y Elliot, quienes se internan en el universo onírico para hallar a The Sandman, con la intención de recomponer la relación entre sus padres.

Netflix mantiene viva la llama de una de sus franquicias más populares.

Woo compartió que el guion surgió a partir de recuerdos personales de su niñez, y valoró el hecho de poder desarrollar una propuesta original con el apoyo de Netflix.

Durante el evento en Annecy, los asistentes disfrutaron de fragmentos llamativos de la película, como una visita a Breakfast Town, una aldea de estilo medieval poblada por golosinas; la presentación de Baloney Tony, un peluche fuera de lo común; y escenas aún más desopilantes, como un hot dog gigante que ataca personas o una jirafa de felpa que lanza rayos láser.

Entre las secuencias más memorables destacó el castillo de arena de The Sandman, bañado en luces de cristal que recuerdan un caleidoscopio. La plataforma Netflix planea lanzar In Your Dreams el próximo 14 de noviembre, con la intención de afianzar su posición en el ámbito de la animación internacional y enriquecer su biblioteca con contenidos únicos y mundos narrativos propios.

Tanto esta producción como la versión animada de Stranger Things reflejan su estrategia de fortalecer esta línea, diversificando su catálogo y extendiendo la vida de sus sagas más reconocidas más allá de su desenlace original.