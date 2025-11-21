Serie de Harry Potter: la emotiva carta de Daniel Radcliffe al nuevo actor protagonista

Durante su participación en Good Morning America , Daniel Radcliffe contó que le envió una carta personal a Dominic McLaughlin , el niño de 11 años que fue seleccionado para encarnar al nuevo Harry Potter en la serie de HBO basada en los libros de J.K. Rowling .

“No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tiene que ponerse en contacto conmigo. Pero conozco a varias personas que están trabajando en la producción , así que escribí a Dominic y le mandé una carta . Él me respondió con una nota muy dulce ”, explicó Radcliffe.

Además, el actor de 36 años , quien señaló que no quiere ser “un espectro en la vida de estos niños” , hacía referencia no solo a Dominic McLaughlin , sino también a los jóvenes intérpretes Alastair Stout , elegido para dar vida a Ron Weasley , y Arabella Stanton , que asumirá el papel de la nueva Hermione Granger .

Radcliffe rememoró el mensaje que envió al niño protagonista , un gesto sencillo pero lleno de significado: “Solo quería decirle: ‘ Espero que tengas el mejor tiempo, incluso mejor del que yo tuve . Lo pasé increíble, pero deseo que tú lo disfrutes aún más’”.

Aunque en mayo de 2024 había confirmado que no formaría parte del elenco de la serie, Daniel Radcliffe dejó claro que seguirá de cerca el desarrollo del proyecto. “Estoy muy emocionado de verlo como espectador”, reconoció.

Daniel Radcliffe envió sus consejos a Dominic McLaughlin por medio de una carta.

Primer vistazo al reparto y las nuevas interpretaciones en Harry Potter

Es importante mencionar que HBO ya dio a conocer parte del reparto adulto, que incluye a John Lithgow interpretando a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Johnny Flynn en el papel de Lucius Malfoy.

La serie también contará con el regreso de Warwick Davis, quien retomará su papel como el profesor Filius Flitwick, un guiño especial pensado para los seguidores de las películas de la saga.

Por su parte, Daniel Radcliffe confesó que al observar las primeras imágenes del nuevo trío de Hogwarts sintió un instinto inmediato de proteger a los jóvenes actores. “Solo quiero abrazarlos. Son tan pequeños. Es una locura pensar que yo estaba haciendo eso a esa edad”, expresó.

Daniel Radcliffe admitió que su instinto de protección se activo al ver al nuevo trío de oro de Harry Potter.

En un comunicado emitido en abril de 2023, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max, aseguró que la nueva serie ofrecerá “la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, sin eliminar la impronta emocional que las películas han dejado en millones de espectadores.

Apoyo de J.K. Rowling y expectativas sobre la serie de Harry Potter

Por su parte, J.K. Rowling ha manifestado públicamente su apoyo a esta ambiciosa adaptación que está desarrollando HBO. Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la autora británica compartió su entusiasmo por el proyecto y destacó que ha colaborado estrechamente con los guionistas sumamente talentosos de la serie, aunque aclaró que no formará parte del crédito como guionista, a diferencia de lo que sucedió con las películas de Animales Fantásticos.

J.K. Rowling aseguró que los dos primeros episodios de la serie de Harry Poter son muy buenos.

“He leído los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter para HBO y son TAN, TAN, TAN BUENOS”, compartió, generando una gran expectativa entre los millones de fanáticos alrededor del mundo.

Es importante subrayar que la serie, que iniciará su producción este año y tiene estreno previsto para 2027, pretende adaptar cada uno de los siete libros de la saga original en una temporada independiente. Esta estrategia permitirá explorar con mayor profundidad los personajes, las historias y los detalles que el formato cinematográfico no logró abarcar por completo.