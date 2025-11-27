jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 11:29
Tecno.

Se cayó Netflix en pleno estreno de Stranger Things

La caída afectó sobre todo a quienes veían desde televisores, Netflix habló de un problema puntual donde se reportaron más de 14.000 fallas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Netflix confirmó de manera oficial que aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes.
Así se cayó Netflix (Foto: X).

Así se cayó Netflix (Foto: X).

Qué pasó con Netflix

Según el sitio Downdetector, que recopila reportes de usuarios, los problemas comenzaron pocos minutos antes del lanzamiento oficial de la nueva tanda de episodios y llegaron a superar las 14.000 denuncias de fallas, principalmente en Estados Unidos, aunque también se registraron incidentes en otros países.

Las quejas se concentraron en errores al intentar reproducir contenido, cortes en plena transmisión y mensajes del tipo “algo salió mal” en televisores inteligentes y dispositivos conectados. En muchos casos, la app cargaba, pero al momento de iniciar el capítulo la reproducción se congelaba o arrojaba códigos de error.

Cuándo volvió el servicio

En un comunicado enviado a medios internacionales, Netflix explicó que “algunos miembros experimentaron brevemente un problema al hacer streaming en dispositivos de TV”, pero aclaró que el servicio “se recuperó para todas las cuentas en unos pocos minutos”. Pese a esa versión oficial, los picos de reportes en Downdetector se extendieron durante casi una hora hasta que la situación empezó a normalizarse.

La compañía no detalló la causa técnica específica, pero todo apunta a una combinación de altísima demanda global —por el estreno de la temporada final de Stranger Things— y la presión extra sobre los servidores de la plataforma. Incluso los creadores de la serie habían contado que Netflix incrementó su capacidad de ancho de banda para evitar este tipo de caídas.

Hoy el servicio funciona con normalidad. Si algún usuario todavía experimenta errores, los técnicos recomiendan los pasos básicos: cerrar y volver a abrir la app, reiniciar el dispositivo o el módem y, en última instancia, cerrar sesión y volver a ingresar con su cuenta para forzar una reconexión limpia con los servidores.

No es la primera vez que Netflix sufre una caída en medio de un “evento” masivo: ya hubo fallas similares durante la pelea Mike Tyson–Jake Paul y en transmisiones especiales como el vivo de Love Is Blind o lanzamientos anteriores de Stranger Things, donde el tráfico simultáneo también empujó la plataforma al límite.

Cuándo vuelve a funcionar Netflix y cómo solucionar el error NSEZ-503

Por lo general, este tipo de errores se resuelven solos en cuestión de minutos u horas, cuando baja el pico de tráfico. Los expertos recomiendan:

  • recargar la aplicación;
  • reiniciar la conexión a internet;
  • volver a intentar más tarde.

Por  Redacción de TodoJujuy

