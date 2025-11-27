jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:40
Streaming.

Stranger Things: ¿Qué capítulos ver antes del final?

Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, indicaron cuáles episodios conviene repasar antes de comenzar con el “Volumen 1” de la última temporada.

Redacción de TodoJujuy
Los 4 episodios de Stranger Things que hay que volver a ver antes del final.

Todas las historias tienen un cierre. Algunas llegan antes, otras se demoran años, como ocurrió con Stranger Things. La quinta y última temporada de la serie desembarca en Netflix este miércoles 26 de noviembre a las 22 (hora argentina), prometiendo un final épico con episodios que oscilarán entre una y tres horas de duración.

Tras múltiples eventos a lo largo de las cuatro temporadas y más de tres años y medio desde la última entrega, los creadores, Matt y Ross Duffer, seleccionaron los capítulos esenciales que los seguidores deberían repasar para llegar listos al “Volumen 1” y despedirse del Upside Down.

Stranger Things
Stranger Things se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, durante los últimos años

Así fue el paso de Stranger Things por Netflix

En 2016, Netflix lanzó una serie de fantasía ambientada en los años 80, con bandas como The Clash de fondo y partidas de Calabozos y Dragones en pantalla. Lo que comenzó como un misterio protagonizado por un grupo de jóvenes talentosMillie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp— rápidamente se transformó en un fenómeno internacional.

La segunda temporada llegó en 2017, la tercera en 2019 y la cuarta en 2022. Ahora, tres años y medio más tarde, se acerca el desenlace definitivo. Muchos seguidores criticaron la demora en cerrar la historia; entre medio se estrenaron otras series, lo que hizo que, para algunos, fuera complicado mantenerse al día y recordar todos los acontecimientos de los 34 episodios previos.

Stranger Things
Publicidad Stranger Things 5 (Foto: IG @strangerthingstv)

Por eso, antes del lanzamiento del cierre de la serie —que se dividirá en tres segmentos—, los creadores recomendaron a los seguidores repasar algunos capítulos clave. De la segunda temporada, sugirieron los episodios cuatro y seis, titulados Will, el sabio (Will the Wise) y El espía (The Spy); mientras que de la cuarta temporada, aconsejaron revisar los episodios siete y nueve, Masacre en el laboratorio Hawkins (The Massacre at Hawkins Lab) y El huésped (The Piggyback, también conocido como “El Plan”).

“La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, explicó Matt Duffer en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La quinta entrega de Stranger Things se perfila como la más audaz de toda la saga.
“Pasamos un año entero filmando esta temporada”, afirmó Ross Duffer.

Además, destacó la importancia de la cuarta temporada y puso un énfasis particular en el séptimo capítulo. “Ese episodio empieza a desvelar parte de la mitología del Upside Down y a dar algunas respuestas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry (Jamie Campbell Bower) y Once (Millie Bobby Brown) sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Esos son buenos episodios para revisitar”, advirtió Ross Duffer.

Aunque Netflix ya difundió avances del desenlace e incluso los primeros cinco minutos del capítulo inicial, se prevé que numerosos acontecimientos se desarrollen a lo largo de toda la temporada.

En una entrevista con The Times, Matt Duffer adelantó que “la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”. Aunque habrá que esperar para descubrir qué personaje perecerá, algunos seguidores ya comenzaron a formular sus teorías.

Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things

El cierre de Stranger Things se presentará en tres segmentos. Los cuatro capítulos iniciales del “Volumen 1” se estrenarán en Netflix el miércoles 26 de noviembre.

Los tres episodios siguientes, correspondientes al “Volumen 2”, estarán disponibles el jueves 25 de diciembre, coincidiendo con la Navidad, mientras que el episodio final se lanzará el miércoles 31 de diciembre, justo antes de Año Nuevo. En Argentina, todos los estrenos podrán verse a partir de las 22 horas en las fechas indicadas.

“Volumen 1″: 26 de noviembre

  • Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos
  • Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos
  • Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos
  • Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos

“Volumen 2″: 25 de diciembre

  • Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos
  • Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos
  • Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos
Stranger Things va a estrenar su quinta y última temporada.

“El capítulo final”: 31 de diciembre

  • Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos

Copyright © Todo Jujuy
