jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 11:14
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

El derrame de un camión cisterna desató un operativo de emergencia en Rosario de la Frontera, en Salta. La fuga del material peligroso generó gran alarma.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Se activó alerta máxima en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, luego de que un camión cisterna sufriera un importante derrame de ácido clorhídrico dentro a pocos metros de una estación de servicio ubicada en un punto muy transitado dentro de la ciudad salteña.

El incidente sucedió aproximadamente a las 7.30 de la mañana de este jueves 4 de diciembre, generando un amplio despliegue de organismos de Seguridad y una inmediata evaluación de riesgo para la salud de toda la población, ya que, hubo fuga del material peligroso.

Qué pasó en Rosario de la Frontera

La emergencia comenzó a gestarse cuando el chofer de un camión cisterna y personal de la estación de servicio advirtió la intensa emanación de gases y el característico olor fuerte y picante, que rápidamente provocó irritación en los ojos y vías respiratorias. Inmediatamente, se dio aviso de la peligrosa situación.

camion rosario de la frontera

Bomberos Voluntarios, junto a personal de Defensa Civil, la Policía de Salta y la Municipalidad, acudieron al lugar y tomaron el control de la situación. El foco principal de la intervención fue contener el derrame y neutralizar el producto para evitar una reacción explosiva, uno de los mayores peligros asociados a este tipo de químicos.

Fuentes del operativo confirmaron que la primera medida de contención fue la aplicación de material absorbente y el enfriamiento de la zona. Se indicó que el riesgo no es solo por el contacto directo con el ácido, sino por la formación de vapores altamente corrosivos que se dispersan en el aire.

vih en jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades mas altas del pais
Salud.

VIH en Jujuy: la provincia duplica la tasa nacional y concentra una de las mortalidades más altas del país

Por  Maria Eugenia Burgos

