El Gobierno de Salta dará un incremento del 14% hasta diciembre a empleados estatales

El Gobierno provincial otorgará un aumento del 14% hasta diciembre a los empleados estatales.
Los empleados estatales de Salta recibirán un incremento salarial de hasta 14% durante los últimos tres meses del año. Este ajuste se aplicará en los sueldos de octubre (4%), noviembre (4%) y diciembre (6%), acumulando un incremento total del 139% en 2024.
De este modo, un trabajador que percibía $500.000 en diciembre pasado verá su sueldo neto ascender a $1.199.953 al finalizar el año.
"El máximo esfuerzo que puede asumir el gobierno"
El aumento correspondiente al último trimestre quedará formalizado mediante la decisión administrativa correspondiente. Asimismo, en la reunión se definió el pago de un bono adicional de $100.000, que se abonará el 17 de enero de 2025.
Durante el encuentro, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, enfatizó que “no se registrarán despidos en la Provincia”, y precisó que el 14% de aumento representa “el máximo esfuerzo que puede asumir el gobierno provincial”.
Asimismo, se comunicó a los representantes sindicales cómo se liquidarán los salarios correspondientes a octubre:
31 de octubre: Compensación Transitoria Docente.
1 de noviembre: sueldos a los sectores de Seguridad y Salud Pública.
2 de noviembre: sueldos a Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y resto de la administración pública.
En tanto el medio aguinaldo se pagará el 17 de diciembre.
Al encuentro asistieron además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, el titular de Salud Pública, Federico Mangione, junto a otros integrantes del gabinete provincial.