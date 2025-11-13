sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 12:24
Docentes.

El CEDEMS realizó un cartelazo por salarios y contra la reforma laboral

El CEDEMS llevó adelante una jornada de visibilización en instituciones educativas tras rechazar la última propuesta del Gobierno provincial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cartelazo de CEDEMS.

Cartelazo de CEDEMS.

Este jueves, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy organizó un cartelazo en distintas escuelas de la provincia para hacer visibles los reclamos salariales y el rechazo al proyecto de reforma laboral. La medida surgió de la Asamblea Extraordinaria que el gremio realizó el sábado pasado, donde se debatió la última propuesta del Gobierno provincial.

Lee además
el cedems rechazo la oferta salarial del gobierno y anuncio posibles medidas de fuerza
Educación.

El CEDEMS rechazó la oferta salarial del Gobierno y anunció posibles medidas de fuerza
Comenzó el desfile gaucho con el cual culmina la Semana de la Tradición en Jujuy
Alto Comedero.

Comenzó el desfile gaucho con el cual termina la Semana de la Tradición en Jujuy

Durante la jornada, los docentes exhibieron carteles y mensajes en las instituciones educativas con consignas relacionadas al pedido de recomposición salarial, la exigencia de estabilidad laboral y la oposición a la reforma laboral. La acción tuvo como objetivo “visibilizar la situación del sector y acompañar el plan de lucha definido por la asamblea”.

Rechazo a la oferta salarial del Gobierno

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un aumento del 2% para octubre, mientras que el porcentaje correspondiente a noviembre quedaba pendiente de definición. Desde el CEDEMS consideraron que la oferta es insuficiente y plantearon una contrapropuesta que incluye un bono universal de $500.000 para todos los docentes y un incremento del 15% en los haberes.

“Queremos bono y queremos aumento”, expresaron los representantes gremiales tras el encuentro, señalando que el ajuste salarial no alcanza frente a los incrementos en servicios básicos como electricidad, transporte, combustible y gas.

Cartelazo de CEDEMS
Cartelazo de CEDEMS.

Cartelazo de CEDEMS.

Posible plan de acción y medidas de fuerza

La Asamblea Extraordinaria del CEDEMS resolvió facultar a la Comisión Directiva a tomar medidas de fuerza si el Gobierno provincial no convoca a una nueva reunión paritaria antes del viernes. “Quedó definida la posibilidad de medidas si no nos convocan o no atienden la contrapropuesta presentada”, indicaron desde el gremio.

El sindicato se mantiene en estado de alerta y espera una nueva convocatoria oficial durante los próximos días. Además, se confirmó que la semana próxima podrían realizar nuevas acciones de protesta, según lo que resuelva la comisión directiva.

Cartelazo de CEDEMS
Cartelazo de CEDEMS.

Cartelazo de CEDEMS.

Otros reclamos y ejes del debate

Durante la asamblea también se trató la necesidad de garantizar la estabilidad laboral de los docentes de modalidades artística, técnica y de educación para jóvenes y adultos. Asimismo, se insistió en la creación de equipos y asesorías para la contención de la comunidad escolar, ante el aumento de situaciones de violencia y conflictos en las instituciones.

El CEDEMS impulsa además una campaña de concientización sobre el alcance de la reforma laboral y su impacto en los derechos de los trabajadores de la educación. “Esta semana seguiremos difundiendo los reclamos y reforzando la unidad de los docentes en defensa de nuestras condiciones laborales”, señalaron desde el gremio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El CEDEMS rechazó la oferta salarial del Gobierno y anunció posibles medidas de fuerza

Comenzó el desfile gaucho con el cual termina la Semana de la Tradición en Jujuy

Se vive a pleno la segunda jornada de Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

A 8 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

Lo que se lee ahora
Día Mundial Sin Alcohol. video
Salud.

Hoy es el Día mundial Sin Alcohol: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel