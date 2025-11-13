El CEDEMS realizó un cartelazo por salarios y contra la reforma laboral

Este jueves, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy organizó un cartelazo en distintas escuelas de la provincia para hacer visibles los reclamos salariales y el rechazo al proyecto de reforma laboral. La medida surgió de la Asamblea Extraordinaria que el gremio realizó el sábado pasado, donde se debatió la última propuesta del Gobierno provincial.

Durante la jornada, los docentes exhibieron carteles y mensajes en las instituciones educativas con consignas relacionadas al pedido de recomposición salarial , la exigencia de estabilidad laboral y la oposición a la reforma laboral . La acción tuvo como objetivo “visibilizar la situación del sector y acompañar el plan de lucha definido por la asamblea”.

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un aumento del 2% para octubre , mientras que el porcentaje correspondiente a noviembre quedaba pendiente de definición. Desde el CEDEMS consideraron que la oferta es insuficiente y plantearon una contrapropuesta que incluye un bono universal de $500.000 para todos los docentes y un incremento del 15% en los haberes.

“Queremos bono y queremos aumento”, expresaron los representantes gremiales tras el encuentro, señalando que el ajuste salarial no alcanza frente a los incrementos en servicios básicos como electricidad, transporte, combustible y gas.

Posible plan de acción y medidas de fuerza

La Asamblea Extraordinaria del CEDEMS resolvió facultar a la Comisión Directiva a tomar medidas de fuerza si el Gobierno provincial no convoca a una nueva reunión paritaria antes del viernes. “Quedó definida la posibilidad de medidas si no nos convocan o no atienden la contrapropuesta presentada”, indicaron desde el gremio.

El sindicato se mantiene en estado de alerta y espera una nueva convocatoria oficial durante los próximos días. Además, se confirmó que la semana próxima podrían realizar nuevas acciones de protesta, según lo que resuelva la comisión directiva.

Otros reclamos y ejes del debate

Durante la asamblea también se trató la necesidad de garantizar la estabilidad laboral de los docentes de modalidades artística, técnica y de educación para jóvenes y adultos. Asimismo, se insistió en la creación de equipos y asesorías para la contención de la comunidad escolar, ante el aumento de situaciones de violencia y conflictos en las instituciones.

El CEDEMS impulsa además una campaña de concientización sobre el alcance de la reforma laboral y su impacto en los derechos de los trabajadores de la educación. “Esta semana seguiremos difundiendo los reclamos y reforzando la unidad de los docentes en defensa de nuestras condiciones laborales”, señalaron desde el gremio.