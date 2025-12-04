jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 07:07
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Voluntarios lanzaron una colecta para comprar bicicletas o arreglar las que sean donadas, con el sueño de regalarles a chicos de la Puna que la necesitan.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Campaña solidaria para niños de la Puna.

Campaña solidaria para niños de la Puna.

Lee además
Una esperanza inquebrantable.
Empatía.

Una pequeña guerrera, una dura enfermedad y una familia aferrada a la fe
Julio Daroni tuvo un ACV a los 48 años, pasó 18 días en terapia y volvió a correr. Su historia de superación es vista como una guía para muchos.
Historia de superación.

"Pedí permiso para caminar y no paré de correr": la historia de Julio después de un ACV

“Queremos juntar plata para comprar bicis o arreglar las que nos donen usadas”, explicó Constanza Iturbe, en diálogo con TodoJujuy.com, una de las organizadoras.

Las Ongs Granito de Arena y Mirar Jujuy emprenden esta colecta que busca despertar la solidaridad en los jujeños. Chalguamayoc pertenece al Departamento Yavi, una de las zonas más aisladas de la provincia.

Allí, la distancia entre los hogares y la escuela puede implicar caminatas de varios kilómetros, a veces en condiciones climáticas extremas. Por eso, una bicicleta no es solo un regalo: es una herramienta que cambia el día a día de los chicos y les facilita seguir estudiando.

Cómo colaborar

image
Campaña solidaria para niños de la Puna.

Campaña solidaria para niños de la Puna.

Hay dos formas de sumarse a esta campaña:

-Donando una bicicleta (nueva o usada en buen estado).

-Aportando un bono contribución de $2.000 para la compra o reparación de bicis.

Alias para colaborar: granitodearenajujuy

Contactos:

  • Coni: 3885288400

  • Edu: 3885815233

Desde la organización agradecen cada aporte y destacan que, como siempre ocurre en estas movidas solidarias, la unión de muchas pequeñas voluntades puede lograr algo enorme para los chicos de la Puna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una pequeña guerrera, una dura enfermedad y una familia aferrada a la fe

"Pedí permiso para caminar y no paré de correr": la historia de Julio después de un ACV

Un abrazo contenedor, una rica comida y un gesto de amor: pasarán Navidad con los más vulnerables y piden ayuda

Cómo va a estar el clima en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Choque en cadena en Ruta 66: tres camionetas impactaron y el tránsito se vio demorado

Lo que se lee ahora
Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Artistas de la Fiesta de Tunay video
Imperdible.

Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel