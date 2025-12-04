Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Campaña solidaria para niños de la Puna.

Voluntarios realizan una campaña especial para esta Navidad con un objetivo tan simple como transformador: juntar bicicletas nuevas o usadas -y en ese caso, ponerlas a punto- para los niños de Chalguamayoc, una localidad de la Puna jujeña donde cada día muchos estudiantes recorren largos senderos entre montañas para llegar a la escuela.

“Queremos juntar plata para comprar bicis o arreglar las que nos donen usadas”, explicó Constanza Iturbe, en diálogo con TodoJujuy.com, una de las organizadoras.

Las Ongs Granito de Arena y Mirar Jujuy emprenden esta colecta que busca despertar la solidaridad en los jujeños. Chalguamayoc pertenece al Departamento Yavi, una de las zonas más aisladas de la provincia.

Allí, la distancia entre los hogares y la escuela puede implicar caminatas de varios kilómetros, a veces en condiciones climáticas extremas. Por eso, una bicicleta no es solo un regalo: es una herramienta que cambia el día a día de los chicos y les facilita seguir estudiando.

Cómo colaborar image Campaña solidaria para niños de la Puna. Hay dos formas de sumarse a esta campaña: -Donando una bicicleta (nueva o usada en buen estado). -Aportando un bono contribución de $2.000 para la compra o reparación de bicis. Alias para colaborar: granitodearenajujuy Contactos: Coni: 3885288400

Edu: 3885815233 Desde la organización agradecen cada aporte y destacan que, como siempre ocurre en estas movidas solidarias, la unión de muchas pequeñas voluntades puede lograr algo enorme para los chicos de la Puna.

