Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

La organización anunció un esquema de ingresos en dos turnos: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00, para ordenar el flujo y garantizar la seguridad. Pronto se publicará la orden de entrada por institución educativa, que podrán ingresar a la carpa hasta las 22 horas.
Todos los detalles de la Cena Blanca 2025
Reglas de la pasarela: solo pasan los egresados
Los estudiantes no podrán hacer la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas; solo con sus compañeros de curso, para que ingresen únicamente los egresados al predio. Los familiares podrán seguir el trayecto desde el perímetro habilitado, manteniendo el orden y exclusividad del evento. Esta medida se repite de ediciones anteriores para optimizar la logística y que los estudiantes sean los protagonistas de esa noche.
Menú Joven: el favorito de los egresados
Por voto estudiantil, ganó el "Menú Joven" que incluye recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre; y pata flambeada para el cierre festivo. Este menú refleja las preferencias de la promoción 2025, priorizando opciones rápidas y tradicionales.
Transmisión en vivo por Canal 4
Desde las 20 horas, Canal 4 transmitirá en vivo exclusivo para clientes, todos los momentos clave de la Cena Blanca 2025 desde Ciudad Cultural, con Charly García y Agus Medi en una cobertura especial para acompañar a los egresados. La señal mostrará la pasarela, emociones y momentos destacados de la gran noche jujeña.