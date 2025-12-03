miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 11:06
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Dieron a conocer el orden de la pasarela para la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Ciudad Cultural.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cena Blanca

Cena Blanca

cena blanca (3)
Lee además
A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche
Archivo Cena Blanca 2024
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

cena blanca (2)

Orden de pasada de la Cena Blanca 2025

La organización anunció un esquema de ingresos en dos turnos: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00, para ordenar el flujo y garantizar la seguridad. Pronto se publicará la orden de entrada por institución educativa, que podrán ingresar a la carpa hasta las 22 horas.

orden Cena Blanca 2025 (1)
orden Cena Blanca 2025 (2)

Todos los detalles de la Cena Blanca 2025

Reglas de la pasarela: solo pasan los egresados

Los estudiantes no podrán hacer la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas; solo con sus compañeros de curso, para que ingresen únicamente los egresados al predio. Los familiares podrán seguir el trayecto desde el perímetro habilitado, manteniendo el orden y exclusividad del evento. Esta medida se repite de ediciones anteriores para optimizar la logística y que los estudiantes sean los protagonistas de esa noche.

Menú Joven: el favorito de los egresados

Por voto estudiantil, ganó el "Menú Joven" que incluye recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre; y pata flambeada para el cierre festivo. Este menú refleja las preferencias de la promoción 2025, priorizando opciones rápidas y tradicionales.

cena blanca 2024 (3)

Transmisión en vivo por Canal 4

Desde las 20 horas, Canal 4 transmitirá en vivo exclusivo para clientes, todos los momentos clave de la Cena Blanca 2025 desde Ciudad Cultural, con Charly García y Agus Medi en una cobertura especial para acompañar a los egresados. La señal mostrará la pasarela, emociones y momentos destacados de la gran noche jujeña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Este viernes mirá la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy en vivo por Canal 4

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Argentinos deportados (foto ilustrativa)

Cinco argentinos detenidos en un shopping de Miami serán deportados tras robar mercadería

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel