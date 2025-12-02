Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Archivo Cena Blanca 2024

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy, y en ese marco, aclararon con quiénes podrán hacer la pasada los estudiantes que participen del evento en Ciudad Cultural.

Con quiénes podrán hacer la pasarela los egresados de San Salvador Según confirmaron a TodoJujuy.com desde el Ente Autárquico Permanente, tal como ocurrió en otras oportunidades, este año los estudiantes no podrán realizar la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas. Solo podrán hacerlo con sus propios compañeros.

El objetivo es que al predio de Ciudad Cultural ingresen únicamente los egresados que vivirán la Cena Blanca 2025. Quienes deseen seguir el trayecto podrán ver a los alumnos desde el perímetro habilitado.

CENA BLANCA 2024 (8) Transmisión en vivo de Canal 4 El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 20 horas, iniciará oficialmente la transmisión de Canal 4 desde Ciudad Cultural para mostrarte absolutamente todos los momentos más importantes de la Cena Blanca 2025. Junto a Charly García y Agus Medi, te acompañaremos con una cobertura especial que acompañará a los egresados.

Cabe destacar que la transmisión será solo para clientes de Canal 4. Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto del evento que congrega a la Promo 25 a través por las redes sociales de TodoJujuy.com. cena blanca 2024 (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.