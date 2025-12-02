Este viernes mirá la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy en vivo por Canal 4

Llega la noche tan esperada para los egresados 2025, ya que este viernes 5 de diciembre, se vivirá en Ciudad Cultural la Cena Blanca. Por eso, Canal 4 te llevará el minuto a minuto de una noche mágica a través de una transmisión especial, exclusiva para clientes del canal.

El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 20 horas, iniciará oficialmente la transmisión de Canal 4 desde Ciudad Cultural para mostrarte absolutamente todos los momentos más importantes de la Cena Blanca 2025. Junto a Charly García y Agus Medi, te acompañaremos con una cobertura especial que acompañará a los egresados.

Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto del evento que congrega a la Promo 25 a través por las redes sociales de TodoJujuy.com.

cena blanca 2024 (1)

Detalles de la Cena Blanca 2025

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre, en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados.

Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos dentro del predio para ordenar la noche. En tanto, se prevé que en las próximas horas se de a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Asimismo, el menú ya fue elegido por voto estudiantil y este año ganó el “Menú Joven”: lo que implica una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre.