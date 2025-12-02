martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 12:37
Egresados.

Este viernes mirá la Cena Blanca 2025 de San Salvador de Jujuy en vivo por Canal 4

Este viernes 5 de diciembre llega la Cena Blanca en Ciudad Cultural y Canal 4 acompañará a los egresados 2025 con la mejor transmisión en vivo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cena Blanca

Cena Blanca

Llega la noche tan esperada para los egresados 2025, ya que este viernes 5 de diciembre, se vivirá en Ciudad Cultural la Cena Blanca. Por eso, Canal 4 te llevará el minuto a minuto de una noche mágica a través de una transmisión especial, exclusiva para clientes del canal.

Lee además
Archivo Cena Blanca 2024
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025
cuanto gasta un egresado en jujuy para la cena blanca 2025
Sociedad.

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: transmisión especial de Canal 4

El próximo viernes 5 de diciembre, desde las 20 horas, iniciará oficialmente la transmisión de Canal 4 desde Ciudad Cultural para mostrarte absolutamente todos los momentos más importantes de la Cena Blanca 2025. Junto a Charly García y Agus Medi, te acompañaremos con una cobertura especial que acompañará a los egresados.

Cabe destacar que la transmisión será solo para clientes de Canal 4.

cena blanca 2024 (1)

Detalles de la Cena Blanca 2025

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre, en el predio de Ciudad Cultural. Hasta el momento se confirmó la presencia de 3.900 egresados.

Desde la organización explicaron que el esquema de ingresos será por turnos operativos dentro del predio para ordenar la noche. En tanto, se prevé que en las próximas horas se de a conocer el orden de pasada de cada institución educativa.

Asimismo, el menú ya fue elegido por voto estudiantil y este año ganó el “Menú Joven”: lo que implica una recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Cuánto gasta un egresado en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025: cerca de 3900 jóvenes confirmados para la noche en San Salvador de Jujuy

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo que se lee ahora
Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

El joven trepó un muro de seis metros e ingresó al recinto antes del ataque fatal.
Mundo.

Un joven de 19 años entró al recinto de una leona y murió en Brasil

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel