No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado

La causa judicial contra Matías Jurado, detenido por una serie de crímenes que conmocionaron a Jujuy y al país, entra en una etapa decisiva . A seis meses de su detención, la Fiscalía confirmó que el expediente avanza hacia el juicio oral y público, aunque todavía no descarta la aparición de nuevas víctimas a partir de perfiles genéticos que continúan sin identificar.

“Estamos en el semestre para llevar a juicio a Matías Jurado en este caso que fue tan emblemático”, afirmó el fiscal regional Guillermo Beller, al detallar el estado actual de la investigación. “Estamos con las últimas evidencias para realizar la citación a juicio oral y público”, agregó el funcionario judicial.

Al referirse al perfil del imputado, Beller señaló que “había antecedentes de mucha violencia intrafamiliar y amenazas a vecinos”. “Cometió condenas por amenazas contra la propiedad y robos”, sostuvo el fiscal regional, y agregó: “Desde que era chico empezó a estar en el sistema carcelario y cumpliendo condenas, es reincidente”.

Estas características formaron parte del análisis inicial que permitió comprender la gravedad del caso y la necesidad de profundizar las medidas judiciales.

Cómo fue la causa

“Teníamos denuncias de cinco personas desaparecidas y nos empezamos a dar cuenta que podrían estar vinculadas, sobre todo por las cámaras”, explicó Beller. “Solicitamos el allanamiento al juez”, indicó al relatar el momento en que la Fiscalía avanzó con una de las decisiones clave del expediente. Ese procedimiento marcó un punto de quiebre en la causa.

“Dimos con que vivía en Alto Comedero”, afirmó el fiscal regional, y precisó: “Allí detectamos el impacto del celular de otro de los desaparecidos, en el mismo lugar”. “Cuando entramos nos dimos cuenta que era un caso gravísimo”, sostuvo Beller sobre el ingreso a la vivienda.

“Lo primero que hicimos fue poner a resguardo al menor”, explicó, y agregó: “Él decidió hablar en Cámara Gesell”.

Según Beller, el testimonio del niño resultó clave para comprender lo que ocurría en el lugar. “Contó las cosas malas que pasaban los viernes”, señaló. “Habló de muertes, de quemar cuerpos y de desmembrarlos”, expresó al describir el contenido de la declaración.

“Estaba todo bastante desordenado, pero había un espacio muy ordenado y limpio”, relató Beller sobre el interior de la vivienda. “No se veía un escenario tan macabro, pero cuando la gente de Criminalística empieza a buscar las manchas de sangre encontramos mucho en distintos lugares de la casa”, afirmó.

“Encontramos restos óseos, armas y sangre”, detalló el fiscal.

ADN y víctimas identificadas

“Hemos encontrado ADN de las cinco personas detectadas como víctimas”, confirmó el fiscal. “Tenemos muchos hisopos de cada una de las víctimas y no estaba en un lugar preciso cada muestra”, explicó, y añadió: “Creemos que hizo una limpieza muy exhaustiva”.

“Al momento hay dos perfiles que no sabemos de quién son”, sostuvo Beller. “Daremos el siguiente paso”, indicó, y remarcó: “No se descarta que se sumen más víctimas”.

La posición de la defensa

Desde la defensa, el abogado Roberto Savio Cravero señaló: “Las últimas novedades son que se hizo una audiencia de ampliación de cargos por dos perfiles genéticos encontrados y fueron cerrados como pertenecientes a unas personas encontradas como desaparecidas”.

“Pedimos una audiencia intermedia a fines de abril o principio de mayo para los actos preparatorios para el juicio”, agregó.

“En el desarrollo de la tarea investigativa no solo trabaja la unidad fiscal, sino que la defensa también investiga para elaborar un legajo”, afirmó Cravero.

“Matías está alojado en el Servicio Penitenciario”, indicó, y precisó: “No hay personas que registren visitas y tiene acompañamientos de todo tipo”.

¿Quién es Matías Jurado?

Matías Jurado es un hombre de 38 años que quedó en el centro de una de las investigaciones judiciales más graves de la historia reciente de Jujuy. Su nombre tomó trascendencia pública a partir de su detención, ocurrida el 30 de julio de 2025, en el marco de una causa que investiga una serie de homicidios ocurridos en la provincia.

Jurado vivía en el barrio 8 de Marzo de Alto Comedero, más precisamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fraile Pintado y Las Rosas. En ese domicilio residía junto a su padre y su sobrino. La casa se convirtió luego en una pieza clave de la investigación judicial por los hallazgos registrados durante los allanamientos.

La investigación logró identificar a cinco víctimas: Juan José Ponce, Juan Carlos González, Miguel Ángel Quispe, Sergio Alejandro Sosa y Jorge Omar Anachuri, todos reportados como desaparecidos entre abril y julio de 2025.