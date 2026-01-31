"Está lleno de gatos abandonados": proteccionistas en Jujuy piden tránsito para continuar rescatando

Un grupo de proteccionistas independientes que trabaja con gatos rescatados en Jujuy pidió mayor compromiso comunitario ante el crecimiento del abandono y la falta de castración en la ciudad.

Según explicaron, comenzaron hace aproximadamente tres años con pocos animales, pero la situación cambió rápidamente. “Empezamos con uno y ahora son decenas”, relató una de las integrantes.

El grupo que aún no está formalmente constituido como protectora, rescata animales de la calle, gestiona turnos de castración, cubre gastos veterinarios, los socializa y los da en adopción. “Somos independientes y no damos abasto”, detallaron.

Como-e-a-visao-de-um-gato-Confira-5-curiosidades-aqui Tránsito y castración: los pedidos para evitar que haya más gatos abandonados en Jujuy Uno de los pedidos más urgentes es el tránsito. “La ciudad está llena de gatos abandonados y necesitamos familias que acompañen, porque sin tránsito no podemos sacar más de la calle”, subrayaron.

Muchos rescates llegan por llamados de vecinos, publicaciones en redes o detección de colonias urbanas. Sin embargo, remarcan que no alcanza con avisar. “La gente publica el caso y espera que otro lo resuelva. Necesitamos que se involucren”, sostuvieron en diálogo con TodoJujuy. El proceso que realizan incluye castración a través del sistema público, cuidados posquirúrgicos y seguimiento veterinario. El objetivo final es lograr adopciones responsables, para lo cual realizan formularios y filtros antes de entregar a los animales. Por último, insistieron en la importancia de la castración como política de prevención. “La castración es la única forma de cortar el ciclo del abandono. Si la comunidad no se involucra, esto no se frena”, remarcaron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







