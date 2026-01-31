sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 13:58
Responsabilidad.

"Está lleno de gatos abandonados": proteccionistas en Jujuy piden tránsito para continuar rescatando

Proteccionistas independientes en Jujuy alertan por el aumento de gatos abandonados y convocan a la comunidad a ofrecer tránsito y castración responsable.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los perros y gatos pueden ser portadores de parásitos, como pulgas y garrapatas.

Un grupo de proteccionistas independientes que trabaja con gatos rescatados en Jujuy pidió mayor compromiso comunitario ante el crecimiento del abandono y la falta de castración en la ciudad.

Según explicaron, comenzaron hace aproximadamente tres años con pocos animales, pero la situación cambió rápidamente. “Empezamos con uno y ahora son decenas”, relató una de las integrantes.

El grupo que aún no está formalmente constituido como protectora, rescata animales de la calle, gestiona turnos de castración, cubre gastos veterinarios, los socializa y los da en adopción. “Somos independientes y no damos abasto”, detallaron.

Como-e-a-visao-de-um-gato-Confira-5-curiosidades-aqui

Tránsito y castración: los pedidos para evitar que haya más gatos abandonados en Jujuy

Uno de los pedidos más urgentes es el tránsito. “La ciudad está llena de gatos abandonados y necesitamos familias que acompañen, porque sin tránsito no podemos sacar más de la calle”, subrayaron.

Muchos rescates llegan por llamados de vecinos, publicaciones en redes o detección de colonias urbanas. Sin embargo, remarcan que no alcanza con avisar. “La gente publica el caso y espera que otro lo resuelva. Necesitamos que se involucren”, sostuvieron en diálogo con TodoJujuy.

El proceso que realizan incluye castración a través del sistema público, cuidados posquirúrgicos y seguimiento veterinario. El objetivo final es lograr adopciones responsables, para lo cual realizan formularios y filtros antes de entregar a los animales. Por último, insistieron en la importancia de la castración como política de prevención. La castración es la única forma de cortar el ciclo del abandono. Si la comunidad no se involucra, esto no se frena”, remarcaron.

