Cómo sigue Lázaro, el perro rescatado tras ser hallado agonizando en Arroyo Las Martas

Gustavo Abad es uno de los referentes del hogar San Roque en San Salvador de Jujuy y es quien nos comenta sobre el estado actual de salud de “Lázaro”, bautizado así por las personas que por redes sociales, se mantuvieron preocupados por las deplorables condiciones en las que fue abandonado.

“El perrito venía varios días publicado pero no lo rescataban, le sacaban foto y lo dejaban dónde estaba, en el arroyo Las Martas, altura del barrio Estévez”

Las fotos que circularon la semana pasada por las redes sociales, especialmente Facebook, eran muy preocupantes, en ellas se podía ver al perrito moribundo, sin comida ni agua y sin poder moverse debido a una gran herida, bastante infectada y con muchos gusanos en su cadera. Ante este hecho, desde el hogar San Roque, solicitaron a los vecinos que alguien pueda trasladarlo hasta el hogar, ubicado a unas cuantas cuadras del canal para ser llevado a un médico veterinario.

Luego de dos días, una colaboradora, Victoria Sequeira, se acercó al lugar en la noche y no pudo encontrar al perrito. Victoria regresó el sábado por la mañana y con una carretilla, cargó al animal y lo trasladó hasta el hogar a pie, en ese mismo momento fue trasladado por Gustavo y Gabriela a la veterinaria para su diagnóstico y posterior tratamiento.

“El perrito tenía una bichera en la cadera derecha impresionante, tendría que ver las fotos para darse cuenta de la magnitud, totalmente deshidratado y falto de alimento. Ahora está en recuperación” contó Gustavo a El Cuatro.

La atención veterinaria que recibió Lázaro

El tratamiento por ahora consiste en, una vez retirados los gusanos, la desinfección de la zona, y administración de antibióticos y sueros para estabilizar a Lázaro.

En un posteo del Hogar, para tranquilidad de los cientos de usuarios que ayudaron con los honorarios médicos a través de donaciones por transferencias, y de todos los que también demostraron su preocupación y compartieron el llamado solidario, puede verse a Lázaro comer alimento húmedo por primera vez luego del abandono, lo que aumentó las esperanzas por una pronta recuperación.

El futuro del perrito

El camino con el caso de Lázaro recién empieza, cuenta Gustavo que antes de pensar en adopción él debe recuperarse y luego es necesario rastrear si tiene familia, si se perdió o fue abandonado, y en ese caso, realizar las denuncias correspondientes por maltrato animal.

El hogar San Roque, una institución que ayuda y necesita de todos

Gustavo recuerda que la situación de abandono animal es crónica en nuestra provincia y que siempre son necesarias las donaciones y el trabajo voluntario, para mantener a los 400 animalitos que tienen refugiados en el hogar.

Si vos también querés ayudar de alguna manera con el hogar seguí sus redes y preguntá por la mejor forma. En Fb: Hogar San Roque / En Ig: Hogar San Roque en Instagram