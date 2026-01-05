Reyes Magos solidarios: una madre y su hija organizan una colecta para llevar regalos a más de 100 chicos

Reyes Magos: piden juguetes para donar a merenderos

Lo que comenzó como una propuesta familiar terminó convirtiéndose en una colecta solidaria que busca llevar regalos para el día de Reyes Magos y alegría a más de 100 chicos de un comedor en Palpalá, Jujuy.

Lorena contó que la idea surgió a partir del deseo de su hija Valentina, de 16 años, quien antes de Navidad le propuso realizar alguna acción solidaria. “Por una cuestión de tiempos no llegamos a hacerlo en Navidad, pero nos organizamos para poder hacerlo ahora en Reyes”, explicó.

A través de contactos con distintos comedores, lograron vincularse con uno que atraviesa una situación de gran necesidad. A partir de allí, Valentina sumó a sus compañeros del colegio y a otras familias, que rápidamente se entusiasmaron con la propuesta. “Los chicos se coparon enseguida, están a pleno organizando juegos y juntando lo que pueden”, relató Lorena.

El objetivo es compartir la jornada de Reyes con los chicos, llevando juguetes y bolsitas con golosinas. Gracias a la colaboración de una de las mamás, ya consiguieron las bolsitas, pero todavía continúan recibiendo donaciones para poder completar los regalos.

Colecta Reyes Magos solidarios Reyes Magos solidarios: cómo colaborar con la iniciativa Las edades de los chicos que asisten al comedor van desde niños muy pequeños hasta adolescentes de 15 y 16 años. Si bien el pedido principal es de juguetes y golosinas, también se recibe ropa y otros aportes que puedan ser de utilidad. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Lorena al 388 5817 926. “Nos animamos y vamos con lo que tenemos, pero toda ayuda suma. La idea es compartir y darles un lindo momento a los chicos”, expresó Lorena. Embed - Reyes Magos solidarios: organizan una colecta para llevar regalos a más de 100 chicos

