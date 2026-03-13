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13 de marzo de 2026 - 11:09
Heroísmo.

Tenía 23 años y tres horas para decidir: la historia que contó en Jujuy una veterana de Malvinas

Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica recordó en Jujuy su experiencia en el buque hospital durante la guerra y el rol de las mujeres en el conflicto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Silvia Barrera (1)
Silvia Barrera (2)
Silvia Barrera

En 1982, cuando tenía apenas 23 años, Silvia Barrera recibió una convocatoria inesperada. Desde el Hospital Militar Central, donde trabajaba como instrumentadora quirúrgica, les informaron que necesitaban personal sanitario para asistir a los heridos en la Guerra de Malvinas. La historia que contó en Jujuy la mujer más condecorada de la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas.

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La decisión debía tomarse rápido, les dijeron que tenían tres horas para definir quiénes estaban dispuestas a viajar.

“Nos convocaron a todas las instrumentadoras del hospital. Éramos más de treinta, pero al final quedamos seis que decidimos ir”, recordó Barrera durante su paso por Jujuy, donde compartió su historia. En ese momento, las mujeres aún no formaban parte de las Fuerzas Armadas como personal militar, por lo que la convocatoria fue completamente voluntaria.

Silvia Barrera (2)
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Tenía 23 años y tres horas para decidir: la historia que contó en Jujuy una veterana de Malvinas

El rol silencioso en la guerra

Barrera formó parte del equipo sanitario que trabajó en el buque hospital ARA Almirante Irízar, donde se atendía a los soldados heridos que llegaban desde el frente de combate. Las instrumentadoras quirúrgicas cumplían un papel clave dentro del quirófano porque debían asistir a los cirujanos durante las operaciones para agilizar las intervenciones y mejorar la recuperación de los pacientes.

“La instrumentadora ayuda a que el cirujano pueda trabajar más rápido. Eso permite que el paciente reciba menos anestesia y tenga una mejor recuperación”, explicó en diálogo con TodoJujuy.

Su tarea se volvió fundamental cuando comenzaron a llegar los primeros heridos graves, muchos de ellos con lesiones múltiples provocadas por bombardeos y esquirlas.

Una guerra distinta a lo que atraviesa al mundo en la actualidad

Para Barrera, la guerra de Malvinas tuvo características muy distintas a los conflictos actuales. “La guerra de Malvinas fue una guerra especial. Creo que fue de las últimas donde el combate era más cuerpo a cuerpo”, reflexionó.

Según explicó, hoy los conflictos armados están marcados por nuevas tecnologías y ataques a distancia, mientras que en 1982 el contacto directo entre soldados era mucho más frecuente.

Embed - SILVIA BARRERA

Malvinas y las nuevas generaciones: el relato de Silvia en Jujuy

Además de recordar su experiencia durante la guerra, Barrera suele recorrer el país dando charlas en escuelas y universidades para compartir su historia. En esos encuentros, advierte que el desafío actual no solo es malvinizar, sino también fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia y los valores del país.

“Antes íbamos a los colegios a explicar qué era Malvinas. Hoy sentimos que también hay que trabajar en recuperar el respeto por los símbolos y la historia”, señaló Silvia.

Una de las mujeres más condecoradas

Por su labor durante el conflicto del Atlántico Sur, Silvia Barrera recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, lo que la convirtió en la mujer más condecorada de la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas.

Actualmente se desempeña en el área de ceremonial y protocolo del Hospital Militar Central, desde donde continúa vinculada al ámbito sanitario y al trabajo con veteranos de guerra.

Silvia Barrera

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