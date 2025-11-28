A imitar: alumnas donaron una gran cantidad de alimento al Hogar San Roque

Perros rescatados en el Hogar San Roque.

Gabriela Baduzzi, referente del Hogar San Roque de Jujuy agradeció a las alumnas y a la docente del Colegio Secundario Nº2 "Francisca Triguero de Rocha Solorzano" por la donación de alimento a la fundación y por "promover los valores de la solidaridad y del amor hacia los animales".

El hermoso gesto del Secundario 2 con el Hogar San Roque El 5to 4to del Secundario Numero 2 junto a su profesora, hicieron una gran donación de alimento al hogar que alberga ciento de perros rescatados y abandonados. "Se dividieron en varios grupos y realizaron diferentes tareas", comentan en el video y explican que uno de esos proyectos tenia como propósito ayudar al Hogar San Roque.

hogar san roque - donacion del colegio Secundario 2 En este contexto Baduzzi fue contundente y con mucha razón sostuvo: "ustedes son el futuro y el Hogar San Roque tiene que desaparecer, no tiene que haber más maltrato y ustedes son los que van a tener que inculcar en los demás, en los niños que vienen detrás de ustedes de que no tiene que haber animales sufriendo".

Además también hizo referencia a la bandera que muestran ellas en el video que tiene que ver con la castración de los animales, que evita la reproducción masiva de los mismos en los barrios.

La crítica situación del Hogar San Roque El Hogar San Roque alberga a unos 400 perros abandonados y rescatados en Jujuy, pero enfrenta una grave situación económica para alimentarlos y cuidarlos. Su referente, Gabriela Baduzzi, alerta sobre la urgencia de castraciones para frenar el abandono masivo. El refugio depende de donaciones comunitarias para cubrir deudas y compras de alimentos esenciales. En ese sentido, Baduzzi enfatiza la importancia de castrar y esterilizar para evitar la reproducción masiva, ya que reciben perros continuamente abandonados por dueños irresponsables. Esta medida es clave para reducir el hacinamiento y promover adopciones responsables en Jujuy. hogar san roque - perros rescatados

