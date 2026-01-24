La viral historia de Wally, el carancho que eligió ser amigo de un perro

En las últimas horas , Instagram y otras redes sociales se llenaron de asombro y ternura por un video que rápidamente se volvió viral : se trata de Wally , un carancho que decidió dejar de lado su naturaleza de ave depredadora para convertirse en compañero inseparable de un perro .

Todo comenzó con un gesto de cuidado y protección . La mujer que capturó las imágenes relató que había rescatado al ave de un cautiverio oscuro , ya que estaba encerrado en una caja y supuestamente lo utilizaban para llevar a cabo rituales de brujería o gualichos .

Su propósito era evidente: sacarlo de ese encierro , sanarlo y liberarlo para que retomara su vida en libertad , surcando los cielos como debía. Sin embargo, el carancho tenía sus propios planes .

En lugar de emprender el vuelo y marcharse apenas abiertas las puertas , optó por quedarse en el hogar . Se acomodó a la rutina doméstica y, para asombro de todos, desarrolló un vínculo sorprendentemente cercano con el perro de la familia , mostrando que la convivencia entre especies también puede florecer .

El video que comprueba el vínculo del carancho con el perro

En los videos que se hicieron virales y acumulan ya miles de vistas, se puede observar al carancho paseando alegremente, siguiendo al perro a cada paso por el patio, como si formara parte de su propia manada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tucuman Digital (@tucumandigital)

“Se cree perro, y está enamorado de mi perro”, relató la mujer entre risas mientras registraba la escena insólita de ambos caminando lado a lado. Lo más divertido de esta pareja tan inesperada es la paciencia del perro: según contó su dueña, ya tiene varios años y su vista no es la mejor, por lo que tolera que el carancho lo siga de mañana a noche sin problemas.

El broche final en las redes terminó de conquistar a todos los internautas. Al hablar del pasado de Wally y su decisión de “hacerse perro”, la mujer lanzó una frase memorable: “Así que zafó el tipo, no lo sacrificaron y ahora tiene problemas de identidad”.