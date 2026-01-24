sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 11:08
Redes sociales.

La viral historia de Wally, el carancho que eligió ser amigo de un perro

El ave rescatada se volvió viral en redes sociales por seguir a su compañero canino a todos lados, conquistando a miles de usuarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El carancho que se hizo viral en redes por no separarse de un perro.

El carancho que se hizo viral en redes por no separarse de un perro.

En las últimas horas, Instagram y otras redes sociales se llenaron de asombro y ternura por un video que rápidamente se volvió viral: se trata de Wally, un carancho que decidió dejar de lado su naturaleza de ave depredadora para convertirse en compañero inseparable de un perro.

Todo comenzó con un gesto de cuidado y protección. La mujer que capturó las imágenes relató que había rescatado al ave de un cautiverio oscuro, ya que estaba encerrado en una caja y supuestamente lo utilizaban para llevar a cabo rituales de brujería o gualichos.

El carancho que se hizo viral en redes por no separarse de un perro.

Su propósito era evidente: sacarlo de ese encierro, sanarlo y liberarlo para que retomara su vida en libertad, surcando los cielos como debía. Sin embargo, el carancho tenía sus propios planes.

En lugar de emprender el vuelo y marcharse apenas abiertas las puertas, optó por quedarse en el hogar. Se acomodó a la rutina doméstica y, para asombro de todos, desarrolló un vínculo sorprendentemente cercano con el perro de la familia, mostrando que la convivencia entre especies también puede florecer.

El video que comprueba el vínculo del carancho con el perro

En los videos que se hicieron virales y acumulan ya miles de vistas, se puede observar al carancho paseando alegremente, siguiendo al perro a cada paso por el patio, como si formara parte de su propia manada.

Se cree perro, y está enamorado de mi perro”, relató la mujer entre risas mientras registraba la escena insólita de ambos caminando lado a lado. Lo más divertido de esta pareja tan inesperada es la paciencia del perro: según contó su dueña, ya tiene varios años y su vista no es la mejor, por lo que tolera que el carancho lo siga de mañana a noche sin problemas.

El broche final en las redes terminó de conquistar a todos los internautas. Al hablar del pasado de Wally y su decisión de “hacerse perro”, la mujer lanzó una frase memorable: “Así que zafó el tipo, no lo sacrificaron y ahora tiene problemas de identidad”.

