jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 07:08
Rescate viral: un perro sobrevivió tras quedar atrapado en un lago helado en Rhode Island

Este animal llamado Phoenix se volvió viral en redes y puso en evidencia el peligro que representan los cuerpos de agua congelados para mascotas y personas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Un perro cayó a un estanque congelado en Rhode Island.

La mañana del 1 de enero de 2026, la comunidad de Westerly, en Rhode Island, vivió momentos de tensión por el rescate de un perro atrapado en un lago helado. El Departamento de Bomberos de Misquamicut logró salvar a Phoenix, un Golden Retriever, durante un operativo de alto riesgo que quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 9:00 de la mañana, mientras Phoenix paseaba con su dueño y se alejó unos metros del sendero principal. El perro caminó sobre una superficie que aparentaba ser hielo sólido, pero la capa era demasiado frágil y cedió de inmediato, dejando al animal sumergido en el agua helada, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Dramático rescate de un perro atrapado en un estanque helado.

Rescate sobre hielo: tensión y coordinación para salvar al perro

Los videos compartidos muestran a un bombero equipado con un traje especializado para rescates en aguas heladas acercándose con cuidado sobre el hielo quebradizo hasta alcanzar a Phoenix.

Durante el rescate, únicamente la cabeza del perro permanecía visible sobre el agua mientras esperaba ser salvado. El socorrista logró agarrar al animal y, con la colaboración de sus compañeros desde la orilla, ambos regresaron sanos y salvos a tierra firme.

Rescate dramático en un estanque helado.

Tanto Phoenix como el bombero lograron salir del estanque sin sufrir heridas de consideración. El personal de emergencia revisó al perro en el lugar y confirmó que se encontraba estable y sin síntomas de hipotermia, según precisó Excélsior. Los integrantes del equipo de rescate también fueron evaluados por los servicios médicos, y ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

Condiciones extremas y advertencias oficiales

Las autoridades indicaron que la temperatura al momento del rescate rondaba los -4 °C (24,8 °F), lo que aumentaba significativamente el riesgo de hipotermia. Tras concluir el operativo, el Departamento de Bomberos de Misquamicut difundió un mensaje de alerta sobre los riesgos de transitar sobre lagos y estanques congelados.

Rescatan a un perro que cayó en un estanque helado.

En el comunicado, la institución advirtió que, aunque el hielo pueda parecer firme, las variaciones de temperatura lo vuelven inestable y peligroso, representando un riesgo tanto para personas como para animales.

El rescate quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando comentarios de usuarios que celebraron el final feliz y reconocieron el gran riesgo que asumieron los bomberos. Según informó Excélsior, las autoridades recordaron la necesidad de mantener a las mascotas bajo supervisión y siempre con correa al acercarse a lagos, ríos o estanques con hielo, para evitar accidentes.

Peligros del agua helada y recomendaciones de seguridad

Los expertos señalaron que la capacidad de sobrevivir en aguas congeladas es muy limitada, con apenas unos minutos antes de que el riesgo se vuelva crítico, y advirtieron que cualquier reacción impulsiva puede convertirse rápidamente en un accidente grave.

Ante este tipo de emergencias, el cuerpo de bomberos enfatizó la importancia de la prevención, recordando que, aunque sus miembros estén entrenados en rescate sobre hielo, estas intervenciones siempre implican un nivel significativo de peligro.

