Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: heridos y un perro muerto

Este último fin de semana en el barrio San Lorenzo de Santa Clara en Jujuy , un enjambre de abejas que estaba dentro de una vivienda atacó de manera repentina a todos los integrantes de una familia . Fue durante la tarde.

El panal se encontraba en un cajón ubicado en el pilar del tanque de agua , en la parte inferior, un lugar donde las abejas se estaban criando. Esa situación habría provocado el ataque al sentirse amenazadas, lo que desató momentos de extrema tensión y desesperación.

Como consecuencia del violento episodio, un perro murió y siete personas resultaron con múltiples picaduras , por lo que debieron recibir asistencia médica, aunque según confirmaron, ninguna de las personas afectadas fue de gravedad.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara (Foto ilustrativa) Abejas atacaron a una familia en Santa Clara (Foto ilustrativa)

Ante la emergencia, intervinieron Bomberos Voluntarios y personal policial. Por la magnitud del enjambre, fue necesaria además la intervención de un apicultor, que logró retirar las abejas de forma segura minutos después.

Recomendaciones ante la presencia de abejas

Especialistas aconsejan no intentar remover panales por cuenta propia, evitar movimientos bruscos y mantener distancia, especialmente si hay niños o mascotas en el lugar. En caso de detectar una colmena en una vivienda, se recomienda contactar a Bomberos o a personal idóneo para el retiro seguro.

enjambre abejas.jpg Abejas agresivas

Qué hacer ante la picadura de un abeja

La picadura de abeja generalmente produce una reacción local, dolor e inflamación. Debemos mantener la calma en ese momento, es natural sentir un poco de ansiedad después de una picadura, pero es esencial mantener la calma. La mayoría de las picaduras de abejas no son peligrosas y solo causan molestias temporales.

Actuación y tratamiento

En el caso de las abejas, quitar el aguijón sin usar pinzas para evitar que se esparza el veneno.

Lavar con agua el área afectada.

Desinfectar con un antiséptico.

Aplicar hielo o compresas frías.

Si el dolor no remite, se puede tomar un analgésico y un antihistamínico para aliviar el picor.

Las hormigas muerden, no pican. Su veneno es ácido fórmico, que se puede combatir con soluciones de amoníaco.

Consulta a un Profesional: Si experimentas síntomas graves como dificultad para respirar, hinchazón extrema o mareos, busca atención médica de inmediato. Estos podrían ser signos de una reacción alérgica grave.