martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 20:13
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: heridos y un perro muerto

Un enjambre de abejas atacó a una familia en Santa Clara dejando el saldo de heridos y un perro muerto.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Abejasatacaron a una familia en Santa Clara

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara

Este último fin de semana en el barrio San Lorenzo de Santa Clara en Jujuy, un enjambre de abejas que estaba dentro de una vivienda atacó de manera repentina a todos los integrantes de una familia. Fue durante la tarde.

Lee además
Un enjambrede abejas atacó a varias personas en Palpalá
Sorprendidos.

Un enjambre de abejas atacó a varias personas en Palpalá
Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo
Insólito.

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo

El panal se encontraba en un cajón ubicado en el pilar del tanque de agua, en la parte inferior, un lugar donde las abejas se estaban criando. Esa situación habría provocado el ataque al sentirse amenazadas, lo que desató momentos de extrema tensión y desesperación.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara (Foto ilustrativa)
Abejas atacaron a una familia en Santa Clara (Foto ilustrativa)

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara (Foto ilustrativa)

Ante la emergencia, intervinieron Bomberos Voluntarios y personal policial. Por la magnitud del enjambre, fue necesaria además la intervención de un apicultor, que logró retirar las abejas de forma segura minutos después.

Recomendaciones ante la presencia de abejas

Especialistas aconsejan no intentar remover panales por cuenta propia, evitar movimientos bruscos y mantener distancia, especialmente si hay niños o mascotas en el lugar. En caso de detectar una colmena en una vivienda, se recomienda contactar a Bomberos o a personal idóneo para el retiro seguro.

enjambre abejas.jpg
Abejas agresivas

Abejas agresivas

Qué hacer ante la picadura de un abeja

La picadura de abeja generalmente produce una reacción local, dolor e inflamación. Debemos mantener la calma en ese momento, es natural sentir un poco de ansiedad después de una picadura, pero es esencial mantener la calma. La mayoría de las picaduras de abejas no son peligrosas y solo causan molestias temporales.

Actuación y tratamiento

  • En el caso de las abejas, quitar el aguijón sin usar pinzas para evitar que se esparza el veneno.
  • Lavar con agua el área afectada.
  • Desinfectar con un antiséptico.
  • Aplicar hielo o compresas frías.
  • Si el dolor no remite, se puede tomar un analgésico y un antihistamínico para aliviar el picor.
  • Las hormigas muerden, no pican. Su veneno es ácido fórmico, que se puede combatir con soluciones de amoníaco.

Consulta a un Profesional: Si experimentas síntomas graves como dificultad para respirar, hinchazón extrema o mareos, busca atención médica de inmediato. Estos podrían ser signos de una reacción alérgica grave.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un enjambre de abejas atacó a varias personas en Palpalá

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

La viral reacción de una gata luego de ser picada por una abeja

El pesebre Tolaba, una tradición que cumple 140 años en Jujuy

Lo que se lee ahora
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el canal de la muerte de Perico video
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel