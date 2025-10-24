viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 09:16
Insólito.

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo

El hecho se produjo en el hospital de Monterrico durante la jornada de ayer. Actuaron bomberos y el SAME para asistir a la joven afectada.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo

Alrededor de las 11:30, personal del SAME informó a los bomberos de Monterrico sobre una situación inusual: una joven no podía retirarse un anillo tras sufrir la picadura de una abeja en el dedo.

Lee además
EJESA informó que restablecieron la energía en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)  
Atención.

Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto
Imagen alusiva
Policiales.

Ingresó a una pollería de Monterrico con una pistola: robó dinero y celulares

El hecho ocurrió en el barrio 25 de Mayo, donde la joven presentaba una fuerte inflamación que impedía quitar en anillo.

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo
Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo

Rápida intervención del cuerpo de bomberos

De inmediato, una dotación se dirigió al domicilio en el móvil N°7.

En el lugar, y con las medidas de precaución correspondientes, los efectivos utilizaron un torno y técnicas de enfriamiento intermitente para cortar cuidadosamente el anillo y liberar el dedo sin provocar lesiones.

Procedimiento exitoso y sin complicaciones

La intervención concluyó a las 12:00, con resultado exitoso y sin novedades. La joven se recupera favorablemente y no fue necesario su traslado médico.

El rápido accionar de los bomberos permitió evitar una posible complicación circulatoria producto de la inflamación generada por la picadura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes de luz programados para Yala, Libertador y Monterrico en este martes 19 de agosto

Ingresó a una pollería de Monterrico con una pistola: robó dinero y celulares

Un hombre murió tras una pelea callejera en Monterrico

Tiros y terror en la feria de Monterrico: un herido y tres detenidos

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios docentes a paritarias

Lo que se lee ahora
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel