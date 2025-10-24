Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos le cortaron el anillo

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo

Alrededor de las 11:30, personal del SAME informó a los bomberos de Monterrico sobre una situación inusual: una joven no podía retirarse un anillo tras sufrir la picadura de una abeja en el dedo.

El hecho ocurrió en el barrio 25 de Mayo, donde la joven presentaba una fuerte inflamación que impedía quitar en anillo.

Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo Monterrico: le picó una abeja, se le hinchó el dedo y bomberos debieron cortarle el anillo Rápida intervención del cuerpo de bomberos De inmediato, una dotación se dirigió al domicilio en el móvil N°7.

En el lugar, y con las medidas de precaución correspondientes, los efectivos utilizaron un torno y técnicas de enfriamiento intermitente para cortar cuidadosamente el anillo y liberar el dedo sin provocar lesiones.

Procedimiento exitoso y sin complicaciones La intervención concluyó a las 12:00, con resultado exitoso y sin novedades. La joven se recupera favorablemente y no fue necesario su traslado médico. El rápido accionar de los bomberos permitió evitar una posible complicación circulatoria producto de la inflamación generada por la picadura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







