Un taxista murió en su auto durante la inundación en Buenos Aires

Un hombre de 60 años perdió la vida durante la mañana del sábado en medio del temporal que afectó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió sobre la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata, donde el conductor de un taxi fue hallado sin signos vitales dentro del vehículo tras sufrir una descompensación mientras la zona estaba totalmente anegada.

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Bomberos de la Ciudad, que realizaban tareas de rescate para evacuar a automovilistas atrapados por el agua, encontraron el cuerpo dentro del taxi. De inmediato dieron aviso al SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento del hombre.

Fuentes oficiales informaron que el taxist a se encontraba dentro del vehículo cuando se descompensó , mientras la avenida era un verdadero río debido a la acumulación de agua provocada por las intensas lluvias.

El temporal provocó anegamientos en varios tramos de la avenida General Paz , especialmente entre los cruces con Beiró, Lope de Vega y Mosconi. Numerosos vehículos quedaron detenidos y varios conductores tuvieron que abandonar sus autos para ponerse a salvo.

Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para asistir a las personas atrapadas y liberar los accesos. En algunos sectores, el agua alcanzó el nivel de las ventanillas de los autos, lo que generó escenas de desesperación entre los automovilistas.

El relato de una conductora atrapada

Una mujer que circulaba por la zona de Beiró junto a su hija de 15 años relató el dramático momento que vivieron. “Tuvimos que bajar del auto porque nos estábamos ahogando”, expresó a un canal de noticias. “Llamé al 140 y me dijeron que no podían venir a rescatarnos. Me aconsejaron que saliéramos del vehículo, así que la agarré de la mano y nos fuimos caminando entre el agua”, explicó.

La situación se repitió en distintos puntos de la ciudad, donde las imágenes de autos flotando y calles completamente cubiertas por el agua se viralizaron en redes sociales durante la tarde.

Tareas de emergencia y tránsito interrumpido

Personal de Bomberos, Defensa Civil y la Policía de la Ciudad trabajó en conjunto para asistir a las personas afectadas por el temporal. Las autoridades solicitaron evitar circular por la General Paz hasta que bajaran los niveles de agua.

El tránsito fue interrumpido en varios tramos y se desviaron los vehículos hacia avenidas paralelas. También se desplegaron equipos del SAME para atender posibles casos de descompensaciones o lesiones.

La situación climática en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por lluvias intensas y tormentas eléctricas. En algunos sectores de la Capital Federal se registraron más de 100 milímetros de agua en pocas horas, lo que colapsó los sistemas de desagüe.

Las zonas más afectadas fueron el corredor de la avenida General Paz, los barrios de Villa Devoto, Liniers, Saavedra y Villa Urquiza. En estos sectores, el tránsito permaneció interrumpido por acumulación de agua y autos varados.