sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 11:42
Córdoba.

Susto en el dique San Roque: un avión bombero realizó una maniobra que sorprendió a todos

Un Boeing 737 Fireliner sobrevoló el dique San Roque a baja altura, generando temor entre vecinos. El vuelo formaba parte de un entrenamiento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Vecinos y turistas que se encontraban este viernes en el dique San Roque, en la provincia de Córdoba, se llevaron un gran susto al ver un avión de gran tamaño volando a baja altura sobre el espejo de agua. Muchos pensaron que se trataba de una emergencia aérea, pero luego se confirmó que era un ejercicio controlado.

El protagonista del operativo fue el Boeing 737 Fireliner, el avión bombero más grande de Latinoamérica, perteneciente al Gobierno de Santiago del Estero. La aeronave realizó una maniobra de descarga controlada de 12.000 litros de agua como parte de una jornada de entrenamiento interprovincial para mejorar la coordinación ante incendios forestales.

Un simulacro con fines operativos

El ejercicio fue coordinado por la Dirección Provincial de Aeronáutica de Córdoba (DPA) junto a su par santiagueña y contó con el apoyo del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo). Durante el operativo se implementaron medidas de seguridad náutica en la zona del dique para garantizar que la práctica se desarrollara sin incidentes.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba confirmaron que la maniobra no formaba parte de un operativo de emergencia real, sino de un entrenamiento planificado para poner a prueba las capacidades del avión y los tiempos de respuesta aérea.

Tras el simulacro, el Boeing 737 Fireliner fue desplegado en un foco de incendio activo en la zona de Guasapampa, donde trabajó junto a brigadas y otras aeronaves locales, realizando múltiples descargas de agua en apoyo a las tareas de extinción.

Una aeronave única en la región

El Boeing 737 Fireliner (LV-KJS) es una de las tres aeronaves de su tipo en el mundo y cuenta con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante. Está especialmente adaptado para operar en incendios forestales de gran magnitud y forma parte del sistema de cooperación entre provincias del norte argentino para enfrentar emergencias climáticas.

La colaboración entre Córdoba y Santiago del Estero fue destacada por las autoridades como un ejemplo de trabajo conjunto frente a los desafíos que plantea la temporada de incendios. “Estos ejercicios nos permiten mejorar los protocolos y optimizar el uso de los recursos aéreos”, señalaron desde la DPA.

