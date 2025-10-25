Fuerte tormenta en el AMBA: calles bajo agua, cortes de luz y más de 100 milímetros de lluvia

La fuerte tormenta en el AMBA que se desató durante la madrugada dejó un saldo de calles intransitables, barrios inundados y miles de hogares sin energía eléctrica. Según los registros oficiales, en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires se acumularon más de 100 milímetros de lluvia, superando ampliamente el promedio habitual para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que la precipitación alcanzó los 117 mm en promedio, con máximos en Villa Devoto (155 mm) y Villa Santa Rita (114 mm). La intensidad del agua provocó el cierre de varios pasos bajo nivel como Mosconi, Ceratti y Spinetta, mientras que tramos de la avenida General Paz quedaron completamente cubiertos por el agua.

A su vez, más de 45 mil usuarios sufrieron cortes de luz, la mayoría correspondientes a Edesur y Edenor. Desde ambas distribuidoras informaron que las cuadrillas trabajan para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no hubo víctimas fatales producto del temporal, aunque advirtió sobre la peligrosidad de circular con calles anegadas y recomendó esperar a que el nivel del agua descienda antes de salir. El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes en CABA y el Gran Buenos Aires, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se prevé que el mal tiempo continúe durante la jornada, con lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura. Las autoridades porteñas y bonaerenses pidieron a la población evitar circular por zonas inundadas y no arrojar basura a la vía pública, ya que los desechos obstruyen los desagües y agravan las consecuencias de cada temporal. Además, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles nuevas alertas meteorológicas.

