sábado 25 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2025 - 11:42
Rumbo a las urnas.

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre

Los primeros datos oficiales de las elecciones 2025 se difundirán desde las 21. Conocé cómo será el recuento y cuándo llega el escrutinio definitivo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Escrutinio

Escrutinio

Mañana domingo 26 de octubre, los argentinos tendremos las elecciones 2025 para elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales, en una jornada que marcará además el estreno de la Boleta Única de Papel en todo el país. Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), las mesas cerrarán a las 18hs y los resultados provisorios comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas.

Lee además
Elecciones 2025: este sábado vence el plazo para retirarel DNI (Foto ilustrativa)
Trámite.

Elecciones 2025: este sábado vence el plazo para retirar el DNI y poder votar
elecciones 2025: recomendaciones para votar el domingo video
Consultas.

Elecciones 2025: recomendaciones para votar el domingo

Este horario se mantiene igual que en elecciones anteriores, para garantizar que todos los telegramas iniciales lleguen a los centros de cómputos. A partir de las 21hs, se estima que los ciudadanos podrán consultar los datos por provincia, categoría y mesa a través del sitio oficial de resultados del organismo electoral, aunque no se descartan posibles demoras ya que estaremos estrenado el nuevo sistema de votación con BUP.

Resultados provisorios y escrutinio definitivo

La Justicia Electoral confirmó que el recuento provisorio se publicará por provincia, luego de aceptar el reclamo de varias fuerzas opositoras que pidieron evitar una difusión global de los datos. De esta manera, el Gobierno deberá informar los resultados de manera más detallada y transparente, mostrando la evolución de cada distrito.

Por otra parte, el escrutinio definitivo, que es el único con validez legal, comenzará 48 horas después del cierre de los comicios, es decir, el martes 28 de octubre. Este proceso se desarrolla bajo la supervisión de la Justicia Nacional Electoral y puede demorar varios días, dependiendo de la cantidad de mesas y la complejidad de cada distrito.

Embed - MANUEL ÁLVAREZ DEL RIVERO - Estiman que los primeros resultados de las Elecciones 2025 se demorarán

El Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, anticipó que los primeros resultados de las elecciones 20225 del domingo 26 de octubre, demorarán en conocerse un poco más de lo habitual.

en dialogo con Todojujuy y Canal 4, el Secretario del organismo adelantó “El Código Nacional Electoral prevé que hasta las 21 horas no se puede brindar ningún tipo de información”.

“Nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde. Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él”, explicó la autoridad electoral. “Nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde. Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él”, explicó la autoridad electoral.

escrutinio definitivo - elecciones2025 (1).jpeg
Elecciones 2025: a qu&eacute; hora se conocer&aacute;n los resultados este domingo 26 de octubre

Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre

Boca de urna y veda electoral

Desde el viernes 24 a las 8 de la mañana rige la veda electoral, que prohíbe la difusión de encuestas y sondeos hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los centros de votación.

Durante la jornada electoral, está prohibido difundir datos de boca de urna. Estos relevamientos, que buscan estimar tendencias, no tienen carácter oficial y suelen presentar márgenes de error amplios respecto a los resultados reales.

La CNE remarcó que la información oficial será la que se publique en su portal y recordó que cualquier otra cifra que circule durante el día de la elección carece de validez legal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: este sábado vence el plazo para retirar el DNI y poder votar

Elecciones 2025: recomendaciones para votar el domingo

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

Cómo serán las clases el lunes después de las elecciones en Jujuy

Este domingo Canal 4 y Todo Jujuy con transmisión y cobertura exclusiva de las elecciones

Lo que se lee ahora
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ola de calor en Argentina (Foto ilustrativa)
Ranking.

Ola de calor: dos ciudades del norte entre las más calurosas del país

Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)
Elecciones.

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Economía.

¿A cuánto cerró el dólar este viernes, a días de las Elecciones?

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer. video
Turismo.

Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel