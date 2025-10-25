Elecciones 2025: a qué hora se conocerán los resultados este domingo 26 de octubre

Mañana domingo 26 de octubre , los argentinos tendremos las elecciones 2025 para elegir 127 diputados y 24 senadores nacionales , en una jornada que marcará además el estreno de la Boleta Única de Papel en todo el país. Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE) , las mesas cerrarán a las 18hs y los resultados provisorios comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas .

Este horario se mantiene igual que en elecciones anteriores, para garantizar que todos los telegramas iniciales lleguen a los centros de cómputos. A partir de las 21hs, se estima que los ciudadanos podrán consultar los datos por provincia, categoría y mesa a través del sitio oficial de resultados del organismo electoral, aunque no se descartan posibles demoras ya que estaremos estrenado el nuevo sistema de votación con BUP.

La Justicia Electoral confirmó que el recuento provisorio se publicará por provincia , luego de aceptar el reclamo de varias fuerzas opositoras que pidieron evitar una difusión global de los datos. De esta manera, el Gobierno deberá informar los resultados de manera más detallada y transparente , mostrando la evolución de cada distrito.

Por otra parte, el escrutinio definitivo , que es el único con validez legal, comenzará 48 horas después del cierre de los comicios , es decir, el martes 28 de octubre . Este proceso se desarrolla bajo la supervisión de la Justicia Nacional Electoral y puede demorar varios días, dependiendo de la cantidad de mesas y la complejidad de cada distrito.

El Secretario Electoral del Juzgado Federal de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, anticipó que los primeros resultados de las elecciones 20225 del domingo 26 de octubre, demorarán en conocerse un poco más de lo habitual.

en dialogo con Todojujuy y Canal 4, el Secretario del organismo adelantó “El Código Nacional Electoral prevé que hasta las 21 horas no se puede brindar ningún tipo de información”.

"Nosotros entendemos que el resultado va a estar un poco más tarde. Tengamos en cuenta que es la primera implementación de este instrumento, los ciudadanos nos vamos a tener que familiarizarse con él", explicó la autoridad electoral.

Boca de urna y veda electoral

Desde el viernes 24 a las 8 de la mañana rige la veda electoral, que prohíbe la difusión de encuestas y sondeos hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los centros de votación.

Durante la jornada electoral, está prohibido difundir datos de boca de urna. Estos relevamientos, que buscan estimar tendencias, no tienen carácter oficial y suelen presentar márgenes de error amplios respecto a los resultados reales.

La CNE remarcó que la información oficial será la que se publique en su portal y recordó que cualquier otra cifra que circule durante el día de la elección carece de validez legal.